Le Petit Palais mi-juin, le musée d'Art moderne en juillet : les musées de la Ville de Paris annoncent leurs objectifs de réouvertures

Les musées de la Ville de Paris préparent leur réouverture pour la mi-juin, le mois de juillet ou l'automne pour ceux qui étaient en travaux

Musée Bourdelle, musée de la Vie romantique, Petit Palais, la Ville de Paris a annoncé jeudi 7 mai son calendrier "prévisionnel" de réouverture de ses musées, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

"Paris Musées prépare activement le retour des visiteurs dans les musées de la Ville de Paris à la suite de l’annonce du Gouvernement permettant une réouverture des musées à certaines conditions", indique dans un communiqué l'établissement public, qui espère rouvrir le 16 juin le musée Bourdelle, le musée de Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin, le musée de la Vie romantique et la maison de Balzac, "dans les meilleures conditions pour le personnel et le public". Les expositions qui y étaient présentées avant la fermeture seront prolongées (Les Contes étranges de N.H. Jacobsen à Bourdelle, Cœurs au musée de la Vie romantique...).

Le Petit Palais le 16 juin, le musée d'Art moderne en juillet

Paris Musées espère aussi pouvoir ouvrir à cette date le musée d'art asiatique Cernuschi ainsi que l'exposition La force du dessin – Chefs-d'œuvre de la collection Prat au Petit Palais.

Le musée d'Art moderne de Paris et le musée Cognacq-Jay ne rouvriraient qu'au mois de juillet et leurs expositions temporaires ne seront présentées qu'à l'automne.

La Crypte archéologique de l'île de la Cité présentera une exposition sur Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Viollet-le-Duc, après la réouverture du parvis de la cathédrale (la Ville de Paris avait annoncé le 15 avril une réouverture rapide de celui-ci après des tests qui devaient être effectués "si possible" avant la fin du confinement).

Le calendrier sera confirmé début juin

Quant au musée Carnavalet (Histoire de Paris), au Palais Galliéra (mode) et à la maison de Victor Hugo, en travaux, ils rouvriront plus tard. Le musée Zadkine ouvrira à l'automne avec une exposition Chagall-Zadkine, indique Paris Musées, qui regroupe 14 musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris.

Ce calendrier sera confirmé début juin "en fonction de la situation sanitaire et des décisions des autorités", précise le communiqué. A la même date seront précisées les conditions d'accueil et les "modalités adaptées de visites".