Le Louvre-Lens hors de ses murs pour promouvoir sa nouvelle exposition phare "Paysage, fenêtre sur la nature"

Le musée s’est installé au centre commercial Euralille avec des animations pour faire connaitre sa dernière exposition dédiée aux représentations de la nature par les peintres, d’hier et d’aujourd’hui.

Séduire un public qui ne vient pas spontanément dans les musées. Tel est l’objectif du Louvre-Lens en s’installant dans l’un des plus grands centres commerciaux de France. Une promotion insolite qui a déjà porté ses fruits dans le passé.

France 3 Nord Pas-de-Calais : Y. Fossurier / J. Vasco / B. Weill

A la recherche d'un nouveau public

Quatre jours pour convaincre les habitants de la région de venir voir les 170 œuvres de Paysage, fenêtre sur la nature. Jusqu’au 20 mai, les clients du centre commercial Euralille sont invités à participer à différentes animations ludiques autour de l’exposition. Entre deux achats, ils peuvent se faire photographier dans un décor de Rome antique en tenue d’époque. Casque de gladiateur sur la tête, un papa prend la pause avec son fils. "Je ne sais pas si il y a un concours de la plus belle photo, mais on est pas mal", s’enthousiasme ce père de famille. "Que les musées viennent chercher des visiteurs dans les centres commerciaux, c’est une bonne idée", ajoute-t-il. "Moi, je trouve ça super. En plus, c’est gratuit", raconte un adolescent qui assure qu’il ira voir l’exposition. Juste à côté, un atelier dessin et collage occupe les plus jeunes. Ils apprennent à représenter des paysages en s’inspirant des toiles de l’exposition. L’occasion, pour ces artistes en herbe, de travailler sur les notions de couleur et de perspective.

Champollion, un succès

C’est la deuxième fois que les équipes du Louvre-Lens proposent des animations dans ce centre commercial très fréquenté. La première fois, c’était en octobre 2022 pour l’exposition consacrée à l’égyptologue Champollion. "On avait eu beaucoup de succès. On a reçu plus de 2000 personnes sur le stand qui ont participé aux différentes activités avec une intention de visite", explique Gautier Verbeke, directeur de la médiation au Louvre-Lens. Et pour donner toutes les chances de réussite à cette nouvelle opération séduction, des places gratuites sont distribuées pour aller découvrir l’exposition qui se tient jusqu’au 24 juillet 2023.

Animations jusqu'au 20 mai, galerie marchande du centre commercial d'Euralille, 100 Avenue Willy Brandt, 59777 Lille

Exposition "Paysage, fenêtre sur la nature"

Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert, 62300 Lens

A voir jusqu'au 24 juillet 2023, tous les jours sauf mardi, 10h-18h

Tarifs : 11 € / 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans