"Je voulais montrer leur séduction et leur mystère" : l'illustrateur Marc-Antoine Coulon croque Fanny Ardant et Sophie Marceau sur des minaudières Renaud Pellegrino

Quand l'illustrateur Marc Antoine Coulon rencontre le créateur de la marque française de maroquinerie de luxe Renaud Pellegrino, cela donne une exposition de neuf minaudières du soir dont la forme évoque une boîte d’allumettes. Ces neuf créations sont réinterprétées et revisitées par l'illustrateur qui y a peint les visages de neuf actrices.

Neuf actrices

L'exposition sera en ligne dès le 23 novembre sur le site de la maison Pellegrino Paris puis dans les vitrines de la boutique parisienne en décembre dès que le confinement sera levé.

Ce qui m’a beaucoup séduit c’est l’intensité des regards. On peut presque lire la personnalité des modèles Renaud Pellegrino

Neuf actrices, incarnant par leur grâce et leur élégance, le luxe, la sensualité et la féminité absolue, ont accepté de prendre part à ce projet : Anouk Aimée, Fanny Ardant, Frédérique Bell, Claudia Cardinale, Jane Fonda, Sandrine Kiberlain, Sophie Marceau, Charlize Theron et Karin Viard.

Sandrine Kiberlain, Fanny Ardant, Jane Fonda et Anouk Aimé croquées par l'illustrateur Marc Antoine Coulon (Marc Antoine Coulon)

La patte Marc-Antoine Coulon

"J’ai conçu ces illustrations spécialement pour ces sacs. Je voulais faire des gros plans qui tomberaient sur les sacs de sorte que, une fois que tous les sacs seraient mis ensemble, ils donneraient l'impression d'une réunion d'un mouvement élégant. Comme si elles nous regardaient à travers une porte à moitié ouverte. Je voulais montrer leur séduction et leur mystère" explique Marc-Antoine Coulon.

Il a commencé comme illustrateur pour l’industrie du disque, puis a créé des affiches de cinéma et de spectacle dont celle de la comédie musicale The Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier. Il propose son travail aux maisons du luxe et de haute couture, à la presse française et internationale. Il participe également à des expositions nationales et internationales et a publié Paris, un premier livre consacré à son oeuvre.

Cinq des neuf minaudières Renaud Pellegrino Paris illustrées par Marc Antoine Coulon (Marc Antoine Coulon/Renaud Pellegrino Paris)

"Ce qui m’a beaucoup séduit c’est l’intensité des regards", indique Renaud Pellegrino. "On peut presque lire la personnalité des modèles. Dans le travail de Marc-Antoine, le trait est extrêmement expressif. C’est très troublant de retrouver autant de profondeur dans une illustration. Malgré les très nombreux illustrateurs actuels, on reconnaît tout de suite la patte et le style de l'artiste Marc-Antoine. Son trait est moderne et très personnel", poursuit Renaud Pellegrino.

Sous sa propre griffe - qu’il cache toujours très discrètement à l’intérieur de ses sacs -, cet artisan joue avec les formes et les couleurs et assemble les matières pour créer des modèles uniques. Les intérieurs de ses sacs infiniment soignés, se fondent ou contrastent avec l’extérieur. Ce créateur a marqué son époque et ses pièces sont entrées dans les collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs.

Minaudière Renaud Pellegrino Paris illustrée par Marc Antoine Coulon représentant l'actrice Claudia Cardinale (Marc Antoine Coulon/Renaud Pellegrino Paris)

Les minaudières exposées en ligne et à la boutique

Ces minaudières représentant neuf personnalités féminines ne seront pas commercialisées mais exposées à la boutique avenue Mozart à Paris. Elles jouxteront les portraits que Marc Antoine Coulon a déjà réalisés d'elles.



Cependant, dès le 23 novembre, les minaudières (le modèle Julia) seront sur le site de Pellegrino Paris. A partir de cette date, il sera possible aux clientes qui le souhaitent de faire réaliser leur portrait, en réel ou à partir d’une photo, par l’artiste Marc-Antoine Coulon sur une minaudière Renaud Pellegrino.