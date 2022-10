"Habibi" : découvrez la culture queer arabe exposée à l'IMA à Paris

L'lnstitut du monde arabe (IMA) donne à voir le bouillonnement de la culture queer dans le monde arabo-musulman avec l'exposition "Habibi, les révolutions de l'amour". Visite guidée avec Elodie Bouffard, commissaire de l'exposition.

Vingt-trois artistes (peintres, photographes, plasticiens, illustrateurs, etc) issus du Maghreb, du Machrek, d'Iran et d'Afghanistan mais aussi de la diaspora sont exposés à l'Institut du monde arabe (IMA), à Paris. Habibi, les révolutions de l'amour ambitionne selon les organisateurs de "rendre visible ce qui est trop longtemps resté invisble". Elodie Bouffard, commissaire de l'exposition, explicite son intention : "Comme dans de nombreuses autres régions du monde, des luttes se jouent dans le monde arabe pour pouvoir exprimer librement son identité de genre et sa sexualité. Les soulèvements populaires de ces dernières années ont profondément bouleversé les sociétés et ont permis une amplification du militantisme LGBTQIA+". Les artistes questionnent la mémoire, l'espace public, l'exil, la visibilité et la société. Exposées sur deux niveaux, leurs oeuvres sont puissantes, combatives, festives ou interrogatives. Une exposition exceptionnelle à ne pas rater. Visite guidée.

Avertissement : l'accès à certaines œuvres présentées lors de cette exposition est réservé aux seules personnes majeures. "Habibi, les révolutions de l'amour", IMA, Paris, jusqu'au 19 février 2023.