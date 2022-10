EN IMAGES. Foire d'art contemporain africain AKAA : quand ils créent en recyclant

Dans les mains de ces artistes, les déchets deviennent une matière noble à qui leur processus créatif donne une seconde vie. A découvrir jusqu'au 23 octobre 2022 à AKAA, au Carreau du Temple à Paris

En observant de près les œuvres des artistes exposées par les 38 galeries internationales présentes pour la septième édition de la foire parisienne AKAA (Alsa Known As Africa), dédiée à l'art contemporain africain, on retrouve parfois les restes de notre quotidien. Comme des touches de clavier, des tongs découpées ou tout simplement du similicuir. Le Congolais Maurice Mbikayi, le Ghanéen Patrick Tagoe-Turkson, le Togolais Tesprit ou encore l'Ivoirien Daouda Traoré donnent ainsi naissance à des objets artistiques en valorisant d'autres mis au rebut.

AKAA (Alsa Known As Africa)

21-23 octobre 2022 au Carreau du Temple à Paris

2 Rue Perrée, 75003 Paris