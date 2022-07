De Christian Louboutin à Maurice Renoma en passant par Azzedine Alaïa, les expositions consacrées à la mode à voir cet été en régions

Voici notre sélection de sept expositions en régions à découvrir sur la route de vos vacances.

Christian Louboutin au Grimaldi Forum Monaco

En 2020, le créateur de souliers était au coeur de l'exposition Christian Louboutin L’Exhibition[niste] réunissant trente ans de création. Repensée par son commissaire Olivier Gabet, (Directeur du Musée des Arts Décoratifs), l'exposition Christian Louboutin, L’Exhibition[niste]. Chapitre II, au Grimaldi Forum Monaco jusqu'au 28 août, offre des perspectives nouvelles sur le travail du créateur de souliers avec des inédits liés à ses inspirations monégasques ainsi que de nouvelles collaborations. Elle explore des thématiques variées qui traversent son oeuvre telles que son amour de la danse et l’héritage des Ballets russes, l’influence pop art de Warhol, le génie photographique d’Helmut Newton et sa fascination pour l’univers océanographique.

Azzedine Alaïa à Lacoste

Le musée du Savannah College of Art and Design de Lacoste de l'université en Provence présente l'exposition Azzedine Alaïa : L’Art de la Mode, organisée en collaboration avec Olivier Saillard, directeur de la Fondation Azzedine Alaïa, à Paris. Retraçant l’ensemble de la carrière du couturier, 20 blouses, costumes élégants et autres créations, superbement taillées, issues des archives du créateur, évoquent son esthétique intemporelle et témoignent de ses triomphes artistiques. L'exposition met en lumière la maîtrise de la silhouette par Azzedine Alaïa, son statut d’icône en tant que virtuose de la coupe et des proportions et son don pour construire des vêtements qui restent inégalés dans l’accentuation des formes féminines.

Exposition Azzedine Alaïa "L'Art de la Mode" au SCAD LACOSTE (CHIA CHONG)

On Aura Tout Vu à Caudry

L'exposition (Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu, marquant les vingt ans de leur première collection couture, présente une trentaine de modèles et d'accessoires de la maison de couture On Aura Tout Vu. Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry invite à poser un nouveau regard sur cette étoffe en montrant que - grâce à la créativité débordante et à l’audace des créateurs Livia Stoianova et Yassen Samouilov - la dentelle n’a de cesse de se renouveler pour s’inscrire dans une mode d’avant-garde.

Le bustier en dentelle de la collection H2O On Aura Tout Vu automne-hiver 2014-15 incrusté de morceaux de verre dans l'exposition "(Re)belles dentelles" au musée de Caudry, 22 mars 2022 (CORINNE JEAMMET)

Maurice Renoma à Saint-Quay-Portrieux

Créateur de mode et photographe, Maurice Renoma a invité, en 2020, à une réflexion sur l'environnement avec son exposition Mythologies du poisson rouge. Cet été, Cristobal, le poisson rouge, sillonne la côte bretonne et envahit le front de mer de Saint-Quay-Portrieux. Il nage à travers des mises en scènes spectaculaires, cocasses et poétiques, pointant les problématiques écologiques mais aussi sociétales. Depuis leur rencontre en 2017, Maurice Renoma fait voyager cet alter ego artistique à travers le monde pour dénoncer les ravages de la pollution liée à la surconsommation et à la dégradation de la mémoire collective.

"Jean Claude Pascal, du comédien au chanteur" à Argenton sur Creuse

Avant de faire une carrière d'acteur dans les années 50 sous le nom de Jean Claude Pascal, Jean-Claude Villeminot, issu d’un milieu d’industriels textiles, a travaillé dans la mode. Le musée de la Chemiserie et de l'Elégance masculine d'Argenton-sur-Creuse revient sur son parcours : de sa rencontre avec Christian Dior où il travaille comme modéliste aux cours de dessin avec René Gruau. Saviez-vous qu'il avait réalisé notamment les costumes du Don Juan de Molière, pièce montée par Louis Jouvet en 1947, et des robes pour Edwige Feuillère dans un film anglais Woman Heater ?

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine (Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine)

"L'imprimé dans la mode, la mode de l'Imprimé" à Mulhouse

Le Musée de l'Impression sur Étoffes retrace la fabrication des modes et explique comment les étoffes sont devenues des vêtements réalisés par les tailleurs et les couturières, avant que la confection ne donne naissance au prêt-à-porter. En vous proposant une histoire de la mode par les tissus imprimés et leurs motifs, le musée expose des pièces qui montrent la permanence de certains décors à travers l’évolution des formes et des pratiques vestimentaires.

"Green Watching" à Morez

Avec son exposition Green Watching, le musée de la Lunette de Morez dans le Jura met à l’honneur la création lunetière française écologique. Pour donner un aperçu de ce que seront les lunettes de demain, les artisans-lunetiers français font preuve d'inventivité, de prouesses techniques, technologiques et créatives, qui se veulent à la hauteur des enjeux éthiques et environnementaux de notre planète : circuits courts, matériaux biodégradables, seconde main ou fabrication zéro-déchets !