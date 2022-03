"(Re)belles dentelles" au musée de Caudry : la maison On Aura Tout Vu bouscule l'image traditionnelle de la dentelle et la réinvente

La maison de couture On Aura Tout Vu s’empare du musée des Dentelles et Broderies de Caudry avec l'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu"

L'exposition (Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu, marquant les vingt ans de leur première collection couture, présente une trentaine de modèles et d'accessoires de la maison de couture On Aura Tout Vu. Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry invite à poser un nouveau regard sur cette étoffe en montrant que - grâce à la créativité débordante et à l’audace des créateurs Livia Stoianova et Yassen Samouilov - la dentelle n’a de cesse de se renouveler pour s’inscrire dans une mode d’avant-garde.

”J’observe depuis vingt ans la métamorphose des dentelles Leavers fabriquées à Caudry à travers les collections du collectif de créateurs On Aura Tout Vu. Leur approche décomplexée et expérimentale de cette étoffe a permis d’en redéfinir au fil des présentations son intérêt créatif", explique Claire Catoire, responsable du pôle mode et création. "Dans leurs modèles la dentelle se révèle, elle est support d’expression, dessine le corps, s’insinue dans d’autres matières, affirme pleinement son caractère. Livia et Yassen font partie de ces rares créateurs qui grâce à leur perception novatrice de la mode ont su, à l'aube du XXIe, percevoir l'extraordinaire potentiel de cette étoffe", ajoute Claire Catoire, qui est co-commissaire de l'exposition.

Les deux créateurs ont joué pour nous les guides de l'exposition en se remémorant des moments forts liés à certains modèles présentés ici. Que du bonheur !

Les créateurs de la maison On Aura Tout Vu, Livia Stoianova et Yassen Samouilov, dans l'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu" au musée de Caudry, le 22 mars 2022 (Pascal Auvé)

OATV revisite sans complexe la dentelle

Fondée en 1998, la maison On Aura Tout Vu a commencé par créer pour d'autres puis en 2002 s'est lancée dans la haute couture et a ré-habillé la mode à coup de paillettes et de strass, d'éclats de cristaux et de matières merveilleuses. Les lignes qu'ils imaginent empruntent la voie du détournement et de la fantaisie, mêlant le vrai et le faux, l'humour et le luxe, le quotidien et le merveilleux... Et chaque défilé est source de surprises pour les journalistes présents.

Depuis leur première collection, Livia Stoianova et Yassen Samouilov manifestent un intérêt pour la dentelle Leavers de Caudry en l'utilisant régulièrement : "C'est une matière qui est très rare, elle a une légèreté, une féminité, une délicatesse. Il est difficile de trouver une matière qui peut être comparée à celle-ci. Dans la tête des gens, la dentelle a un certain nombre de motifs déjà pré-établis mais nous avons toujours essayé de chercher des dentelles qui sortent de l'ordinaire, que l'on puise détourner encore plus", explique Yassen Samouilov. Ainsi chaque saison le duo bouscule son image traditionnelle en la réinventant par le biais d'ennoblissements innovants et d'associations surprenantes via des partenariats avec les manufactures dentellières Solstiss et André Laude.

Un détail de dentelles dans l'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu" au musée des Dentelles et broderies de Caudry, le 22 mars 2022 (CORINNE JEAMMET)

Réinventer, sublimer, donner l'illusion

La visite de l'exposition débute par une galerie photos présentant les vingt ans de créations de la maison On Aura Tout Vu pour "montrer que chaque saison, il y a de la dentelle, parfois il y en a beaucoup, parfois c'est parsemé mais c'est tout le temps une interprétation nouvelle de la dentelle", indique Claire Catoire, avant d'ajouter : "Nous avons choisi ici de développer la dentelle dans leurs créations à travers quatre thèmes : Délicatesse, Réinventer, Sublimées et Allusions".

Dans la première salle "Délicatesse", un modèle de la collection Jet Lag printemps-été 2016 retient toute notre attention. Il s'agit de la robe de mariée dont la traîne en dentelle était portée par des drones. "C'était la première fois dans la mode que l'on observait une broderie qui avait la capacité de voler", se remémore en souriant Yassen Samouilov, "car on a toujours l'habitude de voir la broderie fixée au vêtement. Les deux épaulettes de la robe servaient de piste d'atterissage et de décollage pour les deux drones. On a réussi à le faire en dépit des interférences des téléphones qui empêchaient la transmission du signal", se souvient encore le créateur.

Une robe On Aura Tout Vu avec des épaules drones de la collection Jet Lag printemps-été 2016 dans l'exposition ("Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu" au musée de Caudry, 22 mars 2022 (Pascal Auvé)

"La dentelle est un support. Elle doit servir l'idée que l'on veut exprimer. A chaque défilé, il y a un thème et on essaye de l'intégrer, chaque fois, de manière à ce qu'elle soit en cohérence avec ce thème", précise Livia Stoianova qui nous entraîne dans la salle suivante où se décline le thème "Réinventer". Ce dernier montre qu'assemblées, superposées et enchâssées les unes aux autres, les dentelles Leavers associent leurs motifs, leurs couleurs et leurs effets visuels en un métissage textile. Dans des sortes de vitrines, on découvre six modèles représentatifs de ce travail d'accumulation.

Dans l'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu" au musée de Caudry, deux robes où des dentelles Leavers ont été assemblées, superposées et enchâssées les unes aux autres. (CORINNE JEAMMET)

Le thème "Sublimées" présente, quant à lui, le travail effectué sur la dentelle afin de la recomposer et de l'ennoblir avec par exemple des pierres, des cabochons, du cuir ou du bois. Parmi les sept modèles, un bustier de la collection H2O automne-hiver 2014-15 en est un bel exemple : "C'est un mélange entre dentelle et verre cassé qui a été emprisonné et fixé sur la base de la dentelle. Ce sont des vrais morceaux de verre cassé, on peut presque se couper", insiste Yassen Samouilov.

Le bustier en dentelle de la collection H2O On Aura Tout Vu automne-hiver 2014-15 incrusté de morceaux de verre dans l'exposition "(Re)belles dentelles" au musée de Caudry, 22 mars 2022 (CORINNE JEAMMET)

Dans le dernier thème "Allusions", la dentelle est suggérée au travers de dix créations. Ici, elle se donne à voir en trompe l'oeil, joue à cache-cache avec des matériaux détournés ou se dissimule sous des fournitures inattendues comme pour la collection Perpetual Motion automne-hiver 2016-2017 où, sur une robe juponnée, la dentelle est réinterprétée par des pailles et des éprouvettes.

Détail d'un bustier en dentelle magnifiée par des pailles et des éprouvettes dans l'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu" au musée des Broderies et Dentelles de Caudry, le 22 mars 2022 (CORINNE JEAMMET)

Atelier, cabinet de curiosités et trésors

L'exposition propose aussi trois espaces riches en enseignements. Tout d'abord la reconstitution en images de leur atelier parisien installé dans l'ancien immeuble de Rose Bertin, ministre des modes de la reine Marie-Antoinette. Des vidéos, tournées peu avant le défilé de leur collection Superheroes printemps-été 2022, au Paradis Latin en janvier 2022, permettent bien de s'imaginer l'ambiance qui peut régner dans un atelier.

Le cabinet de curiosités, quant à lui, révèle au visiteur l'éclectisme des matériaux utilisés par les créateurs pour confectionner leurs collections. Sur un mur, leurs recherches de broderies prennent la forme de tableaux sous-verre dans lesquels sont exposés des échantillons. Sur un autre mur sont accrochées une vingtaine d'éprouvettes en verre : l'une d'entre elles contient, par exemple, des ailes de scarabées qui avaient servi à la collection Cosmic Beetle printemps-été 2013. Enfin, une dizaine de boîtes à toucher présentant d'autres échantillons de dentelle retravaillées encouragent le visiteur à découvrir par les sens les possibilités qu'offrent toutes ces matières... pour les petits et les grands.

Un peu plus loin, un autre espace présente leurs trésors : voici des chaussures, des chapeaux, des bijoux. Des créations insolites et étranges qui ne peuvent laisser indifférents.

Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry

Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry, situé dans un ancien atelier (1898), conserve et valorise la dentelle mécanique Leavers fabriquée à Caudry tout en évoquant les autres textiles du territoire : tissage, tulle, guipure et broderie. Orienté sur la création contemporaine, il est aussi un laboratoire créatif qui organise des partenariats entre dentelliers et jeunes créateurs dans une démarche de soutien et d’innovation.

L'exposition "(Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu", jusqu'au 24 décembre 2022, est présentée en deux volets : le premier jusqu'en septembre. Musée des Dentelles et Broderies. Place des Mantilles. 59540 Caudry. En semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. Week-end et jours fériés de 14h30 à 18H. Fermé le mardi.