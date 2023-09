D'Alberto Giacometti à Suzanne Valadon, 11 expositions à voir en régions cet automne

Giacometti à Toulouse, Suzanne Valadon à Nantes, Anselm Kiefer à Villeneuve-d'Ascq ou Marc Chagall à Roubaix, notre sélection d'expositions à voir cet automne en régions.

Des expositions thématiques avec les animaux fantastiques au Louvre-Lens, les fleurs à Giverny, les estampes du siècle d'or néerlandais à Chantilly, des artistes brésiliens à Lodève, et puis des monographies avec Alberto Giacometti à Toulouse, Marc Chagall à Roubaix, Anselm Kiefer à Villeneuve-d'Ascq, Alfons Mucha à Aix-en-Provence, Suzanne Valadon à Nantes, voici quelques expositions à voir cet automne en régions.

Le temps de Giacometti aux Abattoirs de Toulouse

Alberto Giacometti, "Le Chat", 1951, Fondation Giacometti (© Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2023)

Les Abattoirs explorent l'art et la vie d'Alberto Giacometti dans le contexte de l'après-guerre, celles d'un sculpteur qui représente une humanité meurtrie et en mutation, un humaniste solitaire dans son travail mais aussi un homme qui fréquente les artistes, écrivains et philosophes de son temps. L'exposition présente une centaine de sculptures, peintures, gravures, photographies qui racontent les mutations artistiques et intellectuelles entre 1946 et 1966. Du 22 septembre 2023 au 21 janvier 2024.

Animaux fantastiques au Louvre-Lens

Dragon-serpent de la porte d’Ishtar, Walter Andrea, 1902, aquarelle sur carton, Berlin, Vorderasiatisches Museum (© BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Andres Kilger)

De tous temps les animaux fantastiques, dragons, griffons, sphinx, licornes et autres phénix, ont fasciné les hommes. Leur physionomie extraordinaire reflète des pouvoirs surnaturels et incarne les forces élémentaires de la nature. Le Louvre Lens raconte l'histoire des plus célèbres de ces créatures et questionne nos rapports à ces êtres, à travers 250 œuvres, sculptures, peintures, objets d'art, films et musiques, de l'Antiquité à nos jours. Du 27 septembre 2023 au 15 janvier 2024.

Chagall politique à la Piscine de Roubaix

Marc Chagall (1887-1985), Maquette définitive pour "La Paix", vitrail de l'Organisation des Nations Unies, New York, Etats-Unis, 1963, gouache, aquarelle, encre et crayon noir sur papier, collection particulière (Photo : Archives Marc et Ida Chagall, Paris © ADAGP, Paris, 2023)

La Piscine de Roubaix invite de nouveau Marc Chagall, pour se pencher sur l'aspect politique de l'œuvre d'un peintre qui a connu l'exil et deux guerres, de son enfance en Russie à l'Allemagne et à la France, des Etats-Unis au Mexique. Un artiste humaniste marqué par ses racines juives, à l'écoute des cultures rencontrées, engagé pour l'homme et ses droits, pour l'égalité et la tolérance, dont le crayon et le pinceau sont des armes de paix. Du 7 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

Flower Power, le pouvoir des fleurs au musée des Impressionnismes de Giverny

Eugène Delacroix, "Bouquet champêtre", vers 1850, Lille, Palais des Beaux-Arts (© RMN-Grand Palais (PBA, Lille) / René-Gabriel Ojeda)

Le musée des Impressionnismes de Giverny (Eure) s'intéresse au pouvoir des fleurs de l'Antiquité à nos jours, avec une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, photographies, estampes, objets d'art. Au-delà de l'esthétique, quelle est la symbolique des fleurs, quels messages les artistes ont-ils cherché à faire passer grâce au motif floral, se demande l'exposition qui convoque l'Histoire, la mythologie, les relations entre sciences et art, la politique et la religion. Du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024.

Anselm Kiefer et la photographie à Villeneuve-d'Ascq

Anselm Kiefer, Sans titre, 2014, Emulsion argentique et technique mixte sur photographie (© Anselm Kiefer. Photo : Charles Duprat)

Si la photographie est présente dans son travail depuis le début, qu'il dit utiliser pour réaliser ses tableaux, le grand artiste allemand Anselm Kiefer a peu exposé cet aspect de son œuvre. Le LaM de Villeneuve-d'Ascq présente la première exposition à faire le point sur sa pratique photographique. Avec en contrepoint des tableaux, des livres et des sculptures qui permettent d'inscrire la photographie dans son œuvre. Du 6 octobre 2023 au 3 mars 2024.

Par-delà Rembrandt, estampes du siècle d'or néerlandais au château de Chantilly

Nicolas (Claes Pietersz.) Berchem (Haarlem, 1620 – Amsterdam, 1683), "Vaches s’abreuvant" (Chantilly, musée Condé)

Le musée Condé du château de Chantilly présente pour la première fois ses gravures de l'époque de Rembrandt, issues de la collection d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale, ainsi que des peintures. Paysages de Jacob Van Ruisdael, scènes rurales d'Adriaen Van Ostade, portraits d'Antoine Van Dyck, marines de Reinier Nomms offrent un aperçu de ce que fut le Siècle d'or néerlandais. A cette occasion, on pourra voir à Chantilly trois tableaux de Rembrandt prêtés par le musée Jacquemart-André. Du 14 octobre 2023 au 25 février 2024.

Alfons Mucha à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence

Alphonse Mucha, "Portrait of Jaroslava", 1927-30, huile sur toile (© Mucha Trust 2023)

L'Hôtel de Caumont expose 120 œuvres d'Alfons Mucha, grande figure de l'art nouveau, qui a appliqué son esthétique à l'affiche, la publicité, la décoration et le théâtre. Au-delà de ces aspects connus de l'artiste, l'exposition veut montrer comment ce franc-maçon et défenseur du peuple slave a voulu imaginer un art "libérateur", créant une œuvre empreinte de symbolisme et de mysticisme. On y verra aussi ses peintures, peu montrées, et son travail photographique. Du 17 novembre 2023 au 24 mars 2024.

Artistes brésiliens à Lodève

José Antonio da Silva (1909-1996), "O cavalheiro" (Le cavalier), 1979 (J. Ardies / Y. Refalo / L. Reis)

Le musée de Lodève (Hérault) expose une cinquantaine d'artistes brésiliens autodidactes du XXe siècle issus de la "culture populaire", qui forgent un paysage de l'art au Brésil et témoignent de la diversité et la vivacité de leur grand pays, du brassage et des influences mêlées qui en font l'identité. S'ils sont en marge de l'art académique, ils sont pourtant l'objet d'une attention particulière dans leur pays. Présents dans les collections publiques depuis longtemps, certains ont fait l'objet de rétrospectives importantes comme Maria Auxiliadora, José Antonia da Silva ou Chico da Silva. Du 14 octobre 2023 au 21 avril 2024.

Rétrospective Suzanne Valadon au Musée d'arts de Nantes

Suzanne Valadon, "Catherine nue allongée sur une peau de panthère", 1923, collection Lucien Arkas (Photo : © Hadiye Cangokce.)

La rétrospective de Suzanne Valadon présentée cet été au Centre Pompidou-Metz cet été poursuit sa route au Musée d'arts de Nantes. Une exposition qui retrace le parcours de l'artiste, autodidacte, de ses débuts comme modèle à l'accomplissement de la peintre, dessinatrice et graveure dans le Montmartre des avant-gardes. 140 tableaux et œuvres sur papier, ses premiers dessins, ses peintures de nus, qui montrent une artiste au cœur de la modernité de son époque. Du 27 octobre 2023 au 11 février 2024.

Depardon et Burnett au Chili, 1971-1973, au Château d'Eau à Toulouse

Raymond Depardon, Chili, 1971 (© Raymond Depardon (Magnum photos))

En 1971, Raymond Depardon, jeune reporter, est au Chili pour le premier anniversaire de l'élection du président Salvador Allende. Deux ans plus tard, le photographe américain David Burnett couvre dans des conditions difficiles le coup d'Etat du général Pinochet. 50 ans après le putsch, la Galerie le Château d'Eau à Toulouse expose leurs images, qui sont devenues des documents historiques et ont reçu en 1973 la Robert Capa Gold Medal, plus haute distinction du photojournalisme. Du 11 septembre 2023 au 7 janvier 2024.

René Perrot au Mucem

René Perrot, La Chant (Auvergne), 1944. Dessin. Mucem (© ADAGP, Paris 2022 ; photo : © RMN-Grand Palais (Mucem) / Franck Raux)

Après le centre culturel Jean Lurçat d'Aubusson cet été, le Mucem rend hommage à René Perrot (1912-1979), connu pour ses tapisseries. C'est toute l'étendue de l'œuvre de cet artiste antimilitariste, marqué par les guerres, et grand ami des animaux domestiques et sauvages que l'exposition entend montrer. Il a été affichiste avant la guerre et s'est consacré essentiellement à la tapisserie après, mais il a aussi réalisé entre 1942 et 1945 près de 400 peintures, dessins et gravures conservés au musée marseillais, qui documentent tous les aspects de la vie rurale. Du 24 novembre 2023 au dimanche 10 mars 2024.