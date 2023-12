Fermeture du Centre Pompidou : la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet apporte son soutien aux grévistes

Le Centre Pompidou doit fermer progressivement à partir de 2025 pour d'importants travaux de désamiantage et de rénovation, prévus jusqu'en 2030. Direction et syndicats n'ont pas réussi, jusqu'à présent, à s'entendre sur un projet de protocole d'accord encadrant les emplois pendant et après la fermeture.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet est venue jeudi 21 décembre apporter son "soutien plein et entier" aux salariés grévistes du Centre Pompidou, inquiets pour leurs emplois et missions en vue de la fermeture de leur institution pour cinq ans, a constaté une journaliste de l'AFP. Sophie Binet a dit vouloir, par ce soutien, "éviter une stratégie du choc". Elle a affirmé que la fermeture du grand musée d'art moderne de Paris ne devait pas être "l'occasion pour la direction de faire reculer les droits sociaux". La secrétaire générale de la CGT a été applaudie par une centaine de salariés réunis en assemblée générale en présence de l'intersyndicale (CGT,CFDT, FO, Unsa, SUD).

Plusieurs mois de grève

Les personnels du centre Pompidou, aussi appelé Beaubourg, craignent pour leurs emplois et leurs missions. Une partie d'entre eux s'est mise en grève depuis le 16 octobre, occasionnant plusieurs jours de fermeture. Ils ont reconduit leur mouvement jusqu'au 15 janvier, faute de "garanties" suffisantes concernant le maintien du plafond d'emplois et la "non-externalisation" de leurs missions.

Jeudi, les salariés ont été appelés par les syndicats à une nouvelle fermeture de leur établissement "pendant les fêtes de Noël". Direction et syndicats n'ont pas réussi, jusqu'à présent, à s'entendre sur un projet de protocole d'accord encadrant les emplois pendant et après la fermeture du Centre, négocié depuis le 18 octobre. Un nouveau rendez-vous de "négociations" a été demandé "le plus rapidement possible" par les syndicats jeudi 21 décembre.

Des employés redéployés

Les personnels concernés par le déménagement, 480 sur un millier au total, doivent être redéployés dans diverses institutions. Certains devraient travailler au Grand Palais (en travaux et qui doit rouvrir en 2024), d'autres dans des locaux de stockage des collections au nord de Paris, dans les locaux administratifs proches de Beaubourg ainsi qu'à la bibliothèque déménagée dans un bâtiment au centre de Paris. Une cinquantaine d'entre eux devrait travailler au sein d'un nouveau pôle à Massy censé ouvrir à l'été 2026.

Interrogée par l'AFP, la direction a assuré s'être "engagée à demander chaque année le maintien du plafond d'emploi de l'établissement, dans le cadre des lois de finances". Elle a réaffirmé son souhait "de signer au plus vite le protocole d'accord afin de poursuivre sereinement sa mission d'accueil des publics et la préparation de la période des travaux".

Une fermeture jusqu'en 2030

Inauguré il y a près d'un demi-siècle, le Centre Pompidou, qui compte parmi les plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, doit fermer progressivement à partir de 2025 pour d'importants travaux de désamiantage et de rénovation, prévus jusqu'en 2030.