"C'est un autre Dalí qu'on découvre" : sur la Costa Brava, la maison du peintre catalan dévoile aux visiteurs toute son excentricité

C’est un film très attendu qui sort mercredi 7 février : Daaaaaalí !, de Quentin Dupieux. Le cinéaste de l’absurde s’en prend à l’ego démesuré de l’artiste catalan, qui a vécu dans une étonnante maison, une ancienne bicoque de pêcheurs à Port Lligat, un petit village de la Costa Brava, à quelques encablures de la frontière franco-espagnole. Aujourd’hui, c’est un musée qui se visite.

C’est une immense maison blanche baignée de lumière, au bord de la plage, entourée d’oliviers. "Je ne suis chez moi qu’en ce lieu. Ailleurs, je campe", déclarait Salvador Dalí. Ce refuge de Port Lligat est d’abord le fruit de son histoire d’amour avec Gala, nous explique Anna Maria Descamps, de la fondation Dalí. "En 1929, Dalí loue une petite cabane pour passer la nuit avec Gala, raconte-t-elle. Il s’y sent bien et à partir de cette cahute, il en achète d’autres et il ajoute le deuxième étage. Finalement, il construit cette étonnante maison qui a cette structure labyrinthique avec des escaliers et des couloirs à tous les niveaux."

Des œufs blancs perchés sur les toits

On découvre ici toute l’excentricité de l’artiste. Il y a ces œufs blancs perchés sur les toits, un ours empaillé qui accueille les visiteurs… L’atelier avec vue sur mer où Dalí a peint plusieurs de ses chefs-d'œuvre n’a pas bougé. Dans les jardins qui ont vu passer des stars du monde entier, le célèbre sofa rose fuchsia empruntant la forme des lèvres de l’actrice Mae West surplombe la piscine.

C’est une visite qui ne laisse personne indifférent. "Ici, on découvre un Dalí qui aime la nature, les animaux, les oiseaux empaillés, qui est dans un site exceptionnel et très sain, dans une maison de pêcheur, s'enthousiasme un touriste. C'est un autre Dalí qui est vraiment intéressant." Après la disparition de Gala en 1982 et jusqu’à sa propre mort sept ans plus tard, Dalí n’a jamais remis les pieds dans son palais excentrique. Un lieu qui ne se visite que sur réservation.