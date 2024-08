Reportage "Je voulais le voir, il faut aller vite" : les Londoniens se pressent pour admirer les œuvres de Banksy, qui apparaissent aléatoirement dans la ville

Une chèvre, deux éléphants, trois singes et une dizaine de poissons : depuis la semaine du 5 août, l’artiste de rue et anonyme Banksy dissémine des œuvres à travers Londres. Certaines ont été volées ou retirées, mais presque tous les matins les Londoniens se réveillent avec une nouvelle surprise. Dernièrement, dans le quartier touristique de Brick Lane, à l’est de la capitale, l’artiste a dessiné trois singes sur un pont.

Des dizaines de touristes pourront dire : "J’ai vu un Banksy." Sous le pont qui surplombe Brick Lane, ils forment un embouteillage pour prendre en photo les trois singes de l’artiste britannique. "Je voulais le voir avant que quelqu’un ne tague par-dessus ou n’essaie de le voler. Il faut aller vite, une fois que c’est annoncé !", s'exclame John, qui habite dans le quartier.

Les nombreux commerces de la rue essaient également de tirer profit de cet afflux de fans, à l'image de Jay, qui travaille dans une librairie à deux pas des trois singes.

"Tout le week-end, on a vu beaucoup plus de gens que d’habitude, alors on a réarrangé la devanture avec des livres sur Banksy. C’est ce que cherchent les clients, évidemment !" Jay, employé d'une librairie londonienne à franceinfo

Outre les singes, Londres a vu apparaître un rhinocéros, deux pélicans sur une friterie et des piranhas sur un abri de police. De quoi jouer aux devinettes à propos du sens de la série d'œuvres. "C’est peut-être sur la déforestation, les animaux qui perdent leur habitat, le dérèglement climatique...", estime une femme. "On peut y mettre ce qu'on veut, c'est ça l'avantage avec Banksy", renchérit une autre, en français.

Une dernière se lance et avance son hypothèse : "Les informations sont tristes et anxiogènes, je pense qu’il veut juste donner aux gens quelque chose de sympathique à regarder. Je pense que ça ne va pas plus loin." Les représentants de Banksy, habitué des causes humanitaires, ont confirmé vouloir changer les idées des Britanniques, après les émeutes d'extrême droite qui ont secoué les pays ces derniers jours.