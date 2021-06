"Banksy n'autorisera jamais ce genre d'exposition" : les œuvres de l'artiste pourtant exposées et mises aux enchères à Londres

Une grande exposition qui réunit les plus belles œuvres de Banksy vient d’ouvrir à Londres. Célèbre dans le monde entier, l'artiste urbain cultive le secret autour de son identité et une farouche opposition au marché de l’art.

Dans une salle d’enchères londonienne, le commissaire-priseur, marteau à la main, fait s’envoler le prix d’un tableau. Face aux acheteurs présents, l’enchère en cours s'élève à plus de 750 000 dollars pour une œuvre encadrée qui dit "Je ne peux pas croire que vous achetiez cette merde, bande de crétins", l’une des œuvres originales exposées. D'ailleurs, cette exposition se fait sans l'accord de Banksy.

Un peu plus loin, une citation de Banksy, écrite sur un mur : "Le monde de l'art est la plus grosse blague qui soit. C'est une maison de repos pour les privilégiés, les prétentieux et les faibles." À se demander si Sean Sweeney, l’organisateur de cette exposition, n’est pas masochiste. "Je ne pense pas que nous soyons des crétins d'aimer son travail, non, assure-t-il. De toute façon, Banksy n'autorisera jamais ce genre d'exposition."

"Pour moi, il s'agit de donner l'opportunité aux gens de voir des œuvres qu'ils n'ont jamais vues auparavant et que nous ne pourrons peut-être plus voir à l'avenir." Sean Sweeney, organisateur de l'exposition à franceinfo

Selon Sean Sweeney, "ces pièces risquent fort d'être achetées par un fonds lors de leur mise aux enchères qui les mettra ensuite dans un entrepôt pendant des années. Ce serait une terrible tragédie."

Sean Sweeney, l’organisateur de l'exposition "L'Art de Banksy" à Londres, le 1er juin 2021. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

70 œuvres de l'artiste

L'exposition "L'Art de Banksy" réunit plus de 70 œuvres de l’artiste de rue originaire de Bristol. Pour admirer ces œuvres, le visiteur se balade dans un sous-sol, on se croirait dans une petite rue tortueuse, mal éclairée et couverte des célèbres graffitis de Banksy. Mais le bâtiment est planté dans le très chic quartier du West End dans le cœur de Londres. Et l'exposition est sponsorisée par un site qui vend des cryptomonnaies et une grande chaîne d’hôtels de luxe. À des années-lumière de Banksy.