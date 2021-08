À Calais, le "Street Art Festival" pose un nouveau regard sur la ville et sur l'art urbain

Calais fait le plein de couleurs avec son "Street Art Festival". À la bombe et au pinceau, dix-huit artistes réalisent jusqu'à la fin de l'été des œuvres monumentales et bigarrées qui ne laissent personne indifférent.

Les murs de la ville de Calais se parent de fresques imposantes et colorées cet été. En association avec les "ateliers du Graff", la commune organise jusqu'à fin août un festival de street art. Pour l'occasion, dix-huit artistes de renommée nationale et internationale vont peindre une vingtaine de pièces. Un millier de bombes de peinture ont été achetées pour ce Calais Street Art Festival dont il faut profiter sans modération... certaines œuvres disparaîtront malheureusement au bout de quelques semaines.

Des créations surprenantes

Qu'elles soient réalistes ou abstraites, les créations du Calais Street Art Festival surprennent. Sur le mur entier d'une maison, un marin au regard impassible et tout en nuances de bleu semble nous regarder d'en haut. Sur un trottoir, une fresque en 3D donne l'impression de tomber dans le vide... tout en restant au sol. Cette technique, c'est l'anamorphose, dont les auteurs de l'œuvre, Sweo et Nikita sont spécialistes. “C’est vraiment très très beau. On a l'impression que les carreaux au sol sont posés pour nous faire plonger", s'exclame un passant impressionné.

Au Calais Street Art Festival, certaines créations donnent le vertige ! (France 3 Nord)

Pour l'organisateur du festival Julien Sultan, le bilan est positif : “Les gens sont un peu interloqués, ils ne savent pas à quoi s’attendre. Et puis au fur et à mesure du festival, les gens viennent nous voir et sont toujours très contents de ce qu’ils voient. Pour nous c’est une véritable récompense”.

Démocratiser le street art

Donner un nouveau souffle aux murs de la ville mais aussi apporter un nouveau regard sur le street art, c'est tout l'objectif du festival. Pour cette habitante, le pari est réussi : “C’est des bâtiments qu’en général on trouve plutôt moches et là on s’arrête, on trouve ça plutôt joli, y a du talent quoi”.

Le street art fut longtemps un art à la marge, stigmatisé. Les graffitis étaient synonymes de dégradations et non pas de création artistique. Mais depuis les années 1990, l’art urbain se démocratise et devient de plus en plus populaire auprès du grand public, notamment avec l’émergence de grands noms comme Banksy. “On a toujours travaillé dans des terrains vagues mais effectivement aller proposer ce type de projet à des municipalités y a 20 ans c’était compliqué”, témoigne l’artiste Rooble. Aujourd’hui, l'art de rue s’affiche fièrement dans les centres-villes, comme à Calais. Le street art, autrefois considéré comme un art de voyou, semble avoir redoré son blason

Calais Street Art Festival - dans toute la ville du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 2021