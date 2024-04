Art-thérapie : à Lyon, le photographe béninois Louis Oke-Agbo partage sa méthode de guérison dans une exposition

Louis Oke-Agbo, ce nom résonne dans le monde de la photographie béninoise. Cet artiste accompli, fondateur de l'ONG Vie et Solidarité, s'est installé à Lyon pour une semaine de résidence à La Maison des arts de l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Un endroit hors du commun où les artistes trouvent refuge pour créer et s'exprimer. Si la résidence est désormais terminée, l'exposition Latérite, terre du Bénin, s'y tient jusqu'au 16 mai.

Accompagné de deux talents de son centre d'art-thérapie, Oke-Agbo partage sa vision : "La photo, au début, c'était ma bouffée d'air, ma liberté. Maintenant, je veux en faire profiter les jeunes." Derrière un objectif ou armé d'un pinceau, l'art sous toutes ses formes lui a offert une véritable liberté d’expression. Une mission louable, surtout dans un pays où le handicap a longtemps été stigmatisé.

Guérir l'âme par l'art

Soigner par l'art, l'idée n'est pas nouvelle, mais croiser les regards entre patients africains et européens fait naître un nouveau projet. Latérite, terre du Bénin mêle les œuvres d'artistes des deux continents dans une exposition qui fait l'effet d'un médicament. "Je ne saurais pas dire ce qui se joue en moi. Cette union, être ensemble autour d'une même passion, c'est déjà un pas vers le mieux", confie un visiteur. Et pour se sentir mieux, il suffit parfois de peindre de simples cailloux, des symboles de notre connexion à la terre. L'art-thérapie n'a pas de frontières, comme le confie une participante : "Dans les années 1970, j'ai visité le Bénin, que de bons souvenirs. C’était quelque chose de gai. Ici, les artistes sont dans une démarche thérapeutique, ça me rappelle ma propre condition."

En parallèle, les œuvres des artistes du Vinatier répondent à celles des Béninois. Une façon de mettre en lumière la thérapie par les arts et promouvoir le rétablissement psychosocial. Des créations singulières, étonnantes, qui racontent des histoires pour qui sait les écouter.

Exposition d'art-thérapie. La Maison des arts de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Lyon, est un lieu étonnant qui accueille des résidences d'artistes. Le projet "Latérite, terre du Bénin" croise le travail d'artistes béninois et européens.



Les photos artistiques de Louis Oke-Agbo complètent cette exposition exceptionnelle baptisée "Latérite, terre du Bénin". Une immersion dans un monde de découvertes et de guérison à travers l'art, à voir uniquement les jeudis après-midi sur rendez-vous, jusqu'au 16 mai, à la Maison des arts du centre hospitalier Le Vinatier.