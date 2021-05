Succession de Claude Berri : la collection d'art du cinéaste vaudrait-elle trois fois plus que le montant déclaré au fisc ?

A l'aide de témoignages exclusifs, d'archives et de documents inédits, "Complément d’enquête" vous plonge le 20 mai 2021 dans une incroyable affaire. Une histoire de famille faite de succès, de drames, et de beaucoup d’argent. Un thriller sur fond de querelle d'héritage, avec œuvres d'art volatilisées, coups tordus et fraude fiscale. En voici un extrait.