A sa mort en 2009, Claude Berri, le "dernier nabab du cinéma français", laissait une gigantesque collection de films… mais aussi d'œuvres d'art. Elles sont la cause d'une guerre fratricide entre les deux héritiers du réalisateur et producteur : Thomas Langmann accuse son demi-frère Darius d'avoir soustrait de la succession des centaines d'entre elles. Dans cet extrait, "Complément d'enquête" a cherché à en savoir plus.