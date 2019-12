Une banane scotchée au mur vendue 120 000 dollars à la foire Art Basel de Miami

C'est l'œuvre qui a le plus fait parler d'elle cette semaine à la Foire d'art contemporain Art Basel de Miami.

C'est une banane tout ce qu'il y a de plus ordinaire, simplement scotchée au mur avec un large ruban adhésif. L'oeuvre, baptisée The Comedian ("Le comédien" en français), s'est envolée cette semaine au prix exorbitant de 120 000 dollars à la foire d'art contemporain Art Basel de Miami. Il se trouve que cette œuvre est signée de la star de l'art contemporain Maurizio Cattelan, connu pour son art humoristique et provocateur.

L'art provocateur de Maurizio Cattelan

De l'Italien Maurizio Cattelan, on se souvient notamment de la sculpture controversée d'Adolf Hitler agenouillé et suppliant, baptisée Him, vendue aux enchères un peu plus de 15 millions d'euros chez Christie's en 2016, et de celle du pape Jean-Paul II, grandeur nature, terrassé au sol par une météorite, baptisée La Nona Ora, deux œuvres exposées en 2016 à La Monnaie de Paris.



La fameuse banane The Comedian, dont il existe trois exemplaires, a été vendue à deux exemplaires pour 120 000 dollars chaque cette semaine à la foire Art Basel qui se déroule en Floride, selon la galerie Emmanuel Perrotin qui représente l'artiste. Le troisième et dernier exemplaire est maintenant disponible pour un peu plus cher encore : 150 000 dollars.



"Son travail nous force à nous interroger sur la valeur qui est accordée aux biens matériels", a expliqué Emmanuel Perrotin à CBS, ajoutant que "le spectacle fait autant partie du travail que la banane." En revanche, ni le galeriste ni l'artiste n'ont donné de consigne à suivre lorsque le fruit va commencer à se décomposer. Selon le Miami Herald, la banane est vendue avec un certificat d'authenticité mais les propriétaires peuvent remplacer le fruit jaune autant qu'ils le souhaitent.



CBS note que si certains estiment que cette oeuvre est la parfaite représentation de ce qu'est devenu le monde de l'art, d'autres apprécient la simplicité de l'œuvre. Gageons en tout cas que cette vente va alimenter les conversations dans le milieu du marché de l'art pendant quelque temps.