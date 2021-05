L’homme face à une nature inquiétante, l’univers onirique du jeune artiste Adrian Geller

Adrian Geller, en résidence à la villa Noailles à Hyères, peuple ses œuvres d’une végétation luxuriante et sauvage. Une réflexion artistique sur la relation que l’homme entretient avec la nature.

Adrian Geller est un artiste suisse qui vit et travaille à Paris. Il a récemment été l’invité de la prestigieuse villa Noailles, à Hyères (Var), dans le cadre d’une résidence d’artiste. Pendant trois semaines, le jeune peintre a laissé libre cours à son imagination.

Plusieurs créations ont vu le jour, dont un triptyque qui montre un métier à tisser, un chien féroce et trois mystérieux personnages. Le tout dans un paysage entouré de verdure, étrange et sombre. "La scène représente une nouvelle façon de penser le monde. Quelque chose qui est plus proche de la nature, qui repense notre notion au temps", explique Adrian Geller.

Un artiste m ultidisciplinaire

Dans cet univers où l’homme est confronté à une nature moins accueillante, Adrian Geller travaille avec des végétaux. "Je suis toujours à la recherche de nouvelles formes, de nouvelles couleurs de végétation à inclure dans mes tableaux."

À 24 ans, le jeune artiste est en pleine évolution. "C’est comme de la recherche scientifique, je découvre à travers mes peintures des concepts que je construis. Je trouve de nouvelles choses tous les jours." Multidisciplinaire, Adrian Geller travaille aussi bien la peinture, le textile que la sculpture. Un jeune artiste à suivre.