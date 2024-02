La lumière, fil rouge des œuvres de Joanie Lemercier dans l'exposition "Points de vue", en Seine-Maritime

À la frontière entre la réalité et le rêve, l'artiste français présente ses œuvres lumineuses au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville. L'exposition interroge sur le rapport de l'Homme avec la nature, en s'appuyant sur la technologie.

Une vaste chaîne de montagnes enneigées. Les ombres s'étirent et s'animent sur les pics rocheux. Un paysage captivant et frappant de réalisme. Pourtant, c'est une multitude de polygones qui composent ce panorama, tous animés par un algorithme. L'artiste Joanie Lemercier interroge le public sur notre réalité et la nature.

Une invitation à la réflexion sur un monde qui imiterait le nôtre grâce aux mathématiques. Les œuvres lumineuses du Loirétain sont regroupées dans l'exposition Points de vue, au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville, jusqu'au 24 mars 2024.

L'exposition Points de vue, interroge sur notre rapport à la nature à travers les œuvres lumineuses de Joanie Lemercier. - (J.Howlett, S. L'Hote, M.Dufour, N.Cuvelier)

Ici, la technologie ne fait plus qu'un avec l'art contemporain. La perception visuelle est d'abord troublée par les créations lumineuses, seules repères dans les galeries sombres. L'œuvre Edges joue avec les formes géométriques et l'espace. Les lignes se chevauchent, des grilles apparaissent dans un lent ballet hypnotisant. "Il y a beaucoup de minutie dans son travail. L'idée, c'est de prendre son temps pour découvrir ses œuvres" explique Elise Mariage, en charge des expositions.

Slow violence

Un peu plus loin, une projection est troublante. Un large panache de fumée noire ouvre une séquence, filmée au drone. Ce sont des images de la plus grande mine de charbon d'Europe, en Allemagne. Les sols sont creusés, les machines dévorent des tonnes de sédiments. Un paysage décrit comme apocalyptique et qui alerte sur l'avenir de notre planète.

L'expansion de la mine a causé la disparition d'une grande partie de la forêt millénaire de Hambach, adjacente aux infrastructures. Une vaste mobilisation de militants écologistes a finalement stoppé le projet en 2018.

Artiste engagé

Joanie Lemercier ne cache pas son militantisme pour la cause environnementale. Il a notamment collaboré avec le collectif Extinction Rebellion, lors des projections visuelles dénonçant la pollution des bateaux de croisières.

L'artiste a lui-même réduit son empreinte carbone dans son activité, en utilisant des matériaux moins énergivores. À l'image de l'œuvre Prairie, visible dans l'exposition. Cette dernière est alimentée par l'énergie solaire.

Exposition Points de vue, jusqu'au 24 mars 2024. Centre d'art contemporain de la Matmut - Daniel Havis, Saint-Pierre-de-Varengeville, entrée libre, option de visite virtuelle