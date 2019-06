VIDEO. En Inde, une famille bâtit sa maison autour d'un arbre centenaire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le tronc d'un arbre perfore le salon d'une maison et ses branches traversent les chambres. Ce n'est pas un décor de théâtre mais l'habitation d'une famille indienne : les Kesharwani. Plutôt que d'abattre ce figuier centenaire qui faisait obstacle à l'agrandissement de leur maison, ils ont préféré le laisser croître chez eux. "J'ai l'impression qu'à mesure que cet arbre grandit et que ses feuilles et ses fruits poussent, notre famille s'épanouit", explique avec poésie Neelu, une des membres de la famille.

Préserver son environnement

En Inde, de nombreuses maisons anciennes sont construites autour d'arbres mais ceux-ci grandissent au milieu d'une cour intérieure. Les Kesharwani ont décidé d'aller encore plus loin en établissant un contact direct avec la nature. Cette construction étonnante attire de nombreux touristes mais aussi des étudiants en architecture et en ingénierie curieux de savoir comment une telle réalisation a pu être mise en œuvre.