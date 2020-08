VIDEO. A 50 mètres de haut avec les funambules de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Une opération vertigineuse, méticuleuse, fastidieuse. Suspendus à 52 mètres de hauteur, les cordistes découpent les tubes de métal. Avant l’incendie de Notre-Dame de Paris, il y en avait 35 000. Les plus abîmés, ceux qui ont été soudés par la chaleur, doivent être sciés un à un.

Une trentaine de tonnes descendue

"Je dirais qu’à l’heure actuelle, on a peut-être descendu une trentaine de tonnes. Je dirais entre 5 et 10%, donc il reste du travail", explique le responsable de l’échafaudage, Didier Cuiset, qui surveille de près l’avancée des opérations. Son obsession : la sécurité des hommes et de la cathédrale. Ils doivent s’assurer en permanence de la stabilité de l’ouvrage. "Dans le process et dans le protocole, on met une poutre en dessous et on enlève la première. On démonte deux mètres, on met une poutre en dessous, on enlève l’autre et ainsi de suite pour éviter les risques."