Logement : l'engouement des Français pour les maisons en paille

Les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par les maisons en paille. Maison écologique par excellence, elle garantit une très bonne isolation et n'est pas confrontée à des pénuries de matériaux.

Vincent Furstoss rêvait d'une maison en paille. Pour 136 mètres carrés, il en a donc acheté 400 bottes et a monté lui-même ses murs avec l'aide de professionnels. Il lui faudra 18 mois pour terminer sa maison à Melle (Deux-Sèvres), faite de bois, de paille et de terre. "La paille nous a beaucoup séduit, parce que c'est un matériau qui est naturel, (…) plutôt sympathique à la campagne", explique-t-il.

Une maison écolo

Ces constructions sont très en vogue depuis environ 15 ans. Eddy Fruchard, constructeur de maisons en paille, forme nouveaux propriétaires, architectes et artisans. "Aujourd'hui, la maison de paille, c'est le nouveau standard. On stocke du carbone, une notion qui est prise en compte dans les nouvelles réglementations thermiques, on est sur un produit local (…), pas de problème de pénurie...", avance ce dernier. À Beaussais (Deux-Sèvres), Stéphanie Sauvee-Thomas est, elle, une pionnière : elle vit dans sa maison en paille depuis 11 ans. Elle apprécie son confort, et les économies qu'elle réalise : seulement 150 euros de chauffage par an.