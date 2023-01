L'architecte indien Balkrishna Vithaldas Doshi, prix Pritzker et disciple de Le Corbusier, est mort à l'âge de 95 ans

Pionnier de l'architecture moderniste et fervent défenseur de l'habitat digne pour les classes modestes, l'Indien Balkrishna Vithaldas Dosh militait pour un habitat digne pour les plus modestes.

L'architecte Balkrishna Vithaldas Doshi, qui a fait ses classes auprès du légendaire Le Corbusier et premier lauréat indien du prestigieux prix Pritzker en 2018, est décédé à l'âge de 95 ans, ont annoncé ses proches et le comité du prix (lien en anglais)

Il s'est éteint mardi 24 janvier à Ahmedabad dans sa résidence, une maison portant le nom de sa femme Kamala, dont la façade est dominée par l'imposant coffrage en béton cher à ses contemporains de l'après-guerre. Le studio Sangath, dirigé par l'une de ses petites-filles à Ahmedabad et qui s'emploie à la conservation et la diffusion de son œuvre, a annoncé son décès.

"Amdavad ni Gufa", galerie d'art souterraine en forme de grotte conçue par l'architecte Balkrishna Vithaldas Doshi, à Ahmedabad, dans le Gujarat, en Inde. (ANNIE OWEN / ROBERT HARDING RF)

Avocat d'une architecture sociale et durable

Le Comité Pritzker, qui décerne le plus prestigieux des prix d'architecture, a salué la mémoire de celui qui a "contribué à façonner le discours de l'architecture en Inde et dans le monde depuis les années 1950". "Par son approche éthique et personnelle de l'environnement bâti, il a marqué l'humanité dans toutes les classes socio-économiques de son pays natal", selon le Comité Pritzker. Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage, pour sa part, à "un architecte brillant et un remarquable bâtisseur d'institutions".

Pionnier de l'architecture moderniste et fervent défenseur de l'habitat digne pour les classes modestes, Balkrishna Doshi n'a jamais obtenu de diplôme officiel dans sa profession, mais s'était formé auprès de Le Corbusier (1887-1965) dont l'influence allait devenir une source d'inspiration pour toute sa vie.

Le Corbusier, né en Suisse puis naturalisé français, est surtout connu en Inde pour avoir conçu la ville de Chandigarh. Mariant habilement les canons du modernisme et les formes locales d'architecture ancestrales, Doshi s'est illustré par son engagement pour une architecture durable et sociale.

L'Institute Of Indology à Ahmadabad, dans le Gujarat, en Inde, est l'une des œuvres de l'architecte indien Balkrishna Vithaldas Doshi. (VIEW PICTURES / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

Des projets "de nature participative"

Parmi ses réalisations figure l'ensemble Aranya (1989), à Indore dans l'Etat du Madhya Pradesh, conçu pour des familles avec des revenus modestes. Aujourd'hui encore, quelque 80 000 personnes vivent dans les 6 500 logements du projet, allant d'une pièce à de vastes maisons.

"Mes projets ont été de nature participative et adaptés aux personnes pour lesquelles ils ont été créés", déclarait Balkrishna Vithaldas Doshi en 2018 à l'AFP. "L'Inde est en train de se transformer rapidement et nous devons développer un grand nombre de projets écologiquement durables".

A Bangalore, son Indian Institute of Management, ouvert en 1977 et devenu la meilleure école de commerce du pays, est célébré pour ses vastes espaces ouverts et son labyrinthe de couloirs extérieurs facilitant les rencontres entre professeurs et étudiants.