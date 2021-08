Climat : le boom de l'urbanisme vert

À Singapour, un immeuble entier est végétalisé. La tour a été recouverte de feuillages verts au beau milieu du quartier des affaires. Dans cet hôtel, la végétation est la pièce maîtresse du sol au plafond. Le but : garder les bâtiments au frais. "Les façades chauffent à 45°C à Singapour, celle de l'hôtel chauffe entre 25 et 35°C", souligne Kotchakorn Voraakhom, architecte.

Un potager sur le toit

À Bangkok (Thaïlande), le toit d'une université a été transformé en véritable jardin. À travers ce labyrinthe, étudiants et membres du personnel récoltent fruits et légumes. Un investissement nécessaire pour lutter contre la chaleur et aussi pour diminuer le coût énergétique. Les grandes villes du monde rivalisent d'imagination pour faire rentrer la nature dans les zones urbaines responsables de fortes émissions de gaz à effet de serre.