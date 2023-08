Architecture : une ancienne cimenterie transformée en une luxueuse demeure

En 1973, l'architecte Ricardo Bofill a un coup de cœur pour une ancienne cimenterie en banlieue de Barcelone, en Espagne. Il la transformera en une incroyable et luxueuse demeure.

Il s'agit d'un chef d'œuvre de béton et de végétation. Un mélange de ruines industrielles et d'ouvrage néo-classique. Dans la banlieue de Barcelone, en Espagne, cette ancienne cimenterie reconvertie semble défier les règles de l'architecture. Un dédale vertical et horizontal dont les volumes donnent le tournis. L'architecte catalan Ricardo Bofill, disparu en 2022, a eu le coup de foudre pour cette friche au début des années 70.

Trois courants d'art réunis

"Il a trouvé les trois courants d'art du XXe siècle ici. D'abord, le surréalisme, parce qu'il y avait des escaliers qui mènent à nulle part, des passerelles dans tous les sens (…), ensuite, le mouvement abstrait parce qu'on a des formes pures. Et enfin, le brutalisme", explique Marine Manchon, architecte et ancienne collaboratrice de Ricardo Bofill. Il fallait beaucoup d'audace et d'imagination pour transformer ces silos poussiéreux en une maison luxueuse, baptisée "La Fabrica".