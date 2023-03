À Marseille, le musée de Notre-Dame-de-la-Garde rouvre ses portes après trois ans de fermeture

Inauguré en 2013, le musée de Notre-Dame-de-la-Garde a pour vocation de mettre en valeur le patrimoine de cet édifice emblématique de Marseille. Nouveauté que les visiteurs pourront découvrir : des expositions temporaires qui n'existaient pas au moment de sa création et qui pourraient attirer davantage de curieux.

Elle est un symbole de la cité phocéenne, auquel les habitants tiennent autant que l'Olympique de Marseille. La basilique Notre-Dame-de-la-Garde, surnommée la "Bonne Mère" par les Marseillais, est un des lieux de visite emblématiques de la ville. Après trois ans de rénovation, le musée de l'édifice religieux achevé en 1864 vient de rouvrir ses portes. Un lieu qui s'étend sur 300m² et qui a pour but de restituer les 800 ans d'histoire de Notre-Dame-de-la-Garde aux visiteurs.

Des expositions temporaires plus riches et plus nombreuses viendront renouveler les propositions pour le public chaque année. Le musée propose actuellement une déambulation sur le thème de la Nativité et du Noël provençal avec plusieurs dizaines de santons prêtés par le musée de Château-Gombert, mais également des crèches, des ornements et des chasubles utilisés à Noël. Un atelier de découverte situé au rez-de-chaussée permet aux malvoyants et aux malentendants de trouver des installations de médiation adaptées à leur handicap.

Réunir archives, maquettes et témoignages

Le musée renoue avec les dispositifs de médiation qui ont fait son intérêt : des témoignages d’époque de Marseillais, des archives sonores et audio, des mosaïques et surtout des maquettes détaillées. Parmi les thèmes abordés, les nombreux pèlerinages vers la "Bonne Mère" intervenus au fil des siècles, notamment en temps d'épidémies. "On monte à la Bonne Mère et en montant, nous prenons notre place dans la longue chaîne de ceux qui sont montés à Notre-Dame-de-la-Garde", explique Olivier Spinosa, recteur du sanctuaire de l'édifice.

Les origines de l'édifice, sa reconstruction au milieu du XIXe siècle et l'attachement des Marseillais au lieu saint sont aussi développés. Partir à la découverte du musée de Notre-Dame-de-la-Garde, c'est aussi croiser de nombreux ex-voto, des offrandes faites en remerciement d'une grâce obtenue.

Des ex-voto accrochés dans le musée de Notre-Dame-de-la-Garde. (France 3 Provence-Alpes C. Pesci / G. Carra / C. Delannoy)

Le musée donne des éléments de contexte historique de la basilique à laquelle il est rattaché, un moyen pour les touristes d'y voir plus clair dans leur visite. "Je suis venu voir le musée avant d'aller voir la basilique, comme ca je vais pouvoir mieux la comprendre", résume une visiteuse.

Musée de Notre-Dame-de-la-Garde : ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures, Marseille