A Landerneau, les illustrations de John Howe offrent une plongée dans l'univers fantastique de Tolkien

Le Fonds Leclerc pour la culture à Landerneau, dans le Finistère présente sa nouvelle exposition : Sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval. 250 dessins et peintures de John Howe qui a collaboré à la création du Seigneur des Anneaux et le Hobbit avec le cinéaste Peter Jackson sont à découvrir jusqu'au 28 janvier .

Que tous les fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien se réjouissent ! Ils sont invités à découvrir cette exposition au Fonds Leclerc pour la culture à Landerneau : Sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval. De l’origine des mythes du Moyen Âge jusqu’au grand écran, l’exposition permet de comprendre comment l'un des dix livres les plus lus dans le monde a suscité autant de déclinaisons artistiques, dans l'illustration, la peinture, au cinéma, les jeux vidéo et les séries. L'univers fantastique du romancier britannique a, en effet, pris vie sous le crayon de John Howe à la fin des années 1990. Cet artiste canadien de renommée internationale a d'abord illustré les ouvrages de J.R.R. Tolkien avant de participer à la direction artistique des deux trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, aux côtés du réalisateur Peter Jackson. Dans un parcours libre, le public peut déambuler au milieu de plus de 250 dessins et peintures de John Howe. "On entre comme ça dans un espace avec des grandes œuvres immersives et en même temps avec une richesse incroyable d'œuvres digitales, d'œuvres originales. On est vraiment le héros du film", explique Diane Launier, la commissaire de l'exposition.

France 3

L'œuvre romanesque de Tolkien s'est inspirée de la mythologie médiévale

Les visuels de John Howe sont désormais mondialement connus. Habitué à travailler en solo dans un atelier, le dessinateur a passé près de 8 ans en Nouvelle-Zélande aux côtés du réalisateur Peter Jackson et de ses équipes artistiques. "C'est très excitant, c'est d'autres paramètres. On privilégie le dialogue, on privilégie l'échange, l'envie de travailler en équipe et ça se passe très bien" souligne John Howe. Plus récemment, le Canadien, formé en grande partie en France, a également pris part à la création artistique des Anneaux de Pouvoir. Des dessins réalisés pour cette nouvelle série toujours inspirée de Tolkien sont dévoilés à Landerneau, en avant-première mondiale. Brisant volontairement les frontières entre culture et divertissement, cette exposition montre les inspirations et références qui nourrissent l'imaginaire médiéval avec d'authentiques objets du Moyen Âge comme des armures ou des épées, ponctuées d'œuvres de Tolkien. Car n'oublions pas que pour créer son œuvre, Tolkien, qui était un linguiste et spécialiste reconnu des littératures médiévales anglaises et européennes, s’est largement nourri de la mythologie de cette époque et notamment de celle des pays nordiques.

Sur les traces de Tolkien et l'imaginaire médiéval jusqu'au 28 janvier 2024 au Fonds Leclerc, 71 Rue de la Fontaine Blanche, Rue des Capucins, 29800 Landerneau.