"Pour quelle raison on a l'équipe nationale la plus timorée du monde?" sur les questions des droits de l'homme et de l'écologie, s'interroge le député LFI Alexis Corbière alors que d'autres nations se montrent "plus courageuses".

Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, a enjoint dimanche 20 novembre sur franceinfo les joueurs de l'équipe de France à prendre "la parole" sur le "scandale" que représente l'organisation de la Coupe du monde au Qatar. Il regrette la timidité des Bleus sur ces questions et leur "encéphalogramme plat".

>> Coupe du monde 2022 : budget, impact climatique, décès d'ouvriers… Les cinq chiffres d'un événement démesuré

Le député a dénoncé "l'aberration écologique" de ce Mondial et le traitement des ouvriers népalais : "Pour quelle raison on a l'équipe nationale la plus timorée du monde sur ces questions-là ?", s'interroge-t-il. "Non, les gars, vous êtes de magnifiques joueurs, des symboles pour la jeunesse. Mais vous n'êtes pas seulement des artistes du ballon. Prenez la parole pour dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables !".

Hugo Lloris "aurait dû se taire"



Alexis Corbière a particulièrement pointé le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, qui entend "montrer du respect au Qatar", le pays hôte, et à sa culture. "Il aurait dû se taire", a réagi le député LFI. "La culture, ce n'est pas les femmes qui ont besoin d'un homme comme tuteur. Quand l'homosexualité est réprimée, ce n'est pas de la culture, c'est réactionnaire. Je suis pour les droits de l'homme partout. Je ne les aime pas que pour les Français, je, les aime pour tout le monde", a-t-il taclé.



Le député de La France Insoumise a salué d'autres nations du football, le Danemark, l'Allemagne, les États-Unis, "dans lesquels on a des joueurs plus courageux."

"Le foot qu'on aime, c'est le foot rebelle. C'est ces personnalités qui dans l'histoire à un moment donné ont pris la parole." Alexis Corbière, député LFI à franceinfo

Alexis Corbière a rendu hommage à l'Ange vert, Dominique Rocheteau : "En 1978, il nous disait qu'il ne fallait pas aller en Argentine parce qu'il y avait un coup d'État militaire", a-t-il rappelé. "Ce ne sont pas des gens, encéphalogramme plat, tout timides", a-t-il critiqué.