Coupe du monde 2022 : Qatar-Equateur, un duel indécis au programme du match d'ouverture

Après la cérémonie d'ouverture, le Qatar ouvre le bal de sa Coupe du monde, dimanche, avec un premier match contre l'Equateur.

C'est le début des hostilités. La Coupe du monde 2022 commence, dimanche 20 novembre, avec le match d'ouverture entre le Qatar, pays hôte de la compétition, et l'Equateur, pour le compte de la première journée de la phase de poules. Franceinfo: sport vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre, qui débutera juste après la cérémonie d'ouverture.

17h : Qatar-Equateur (TF1 et beIN Sports)

Placés dans le groupe A, le Qatar et l'Equateur s'affrontent, dimanche 20 novembre à 17h (heure française), au stade Al-Bayt. La première rencontre de la Coupe du monde 2022 sera ainsi diffusée sur TF1 et beIN Sports. Un temps prévu le 21 novembre à 17h, après Sénégal-Pays-Bas (Groupe A) et Angleterre-Iran (Groupe B), ce Qatar-Equateur avait été avancé d'un jour cet été, afin de permettre au Qatar d'ouvrir le bal, en qualité de pays organisateur.

Quelle cérémonie d'ouverture au stade Al-Bayt ?

Situé dans la ville d'Al Khor, à 50 kilomètres de la capitale qatarienne de Doha, le stade Al-Bayt dispose d'une capacité de 60 000 places. Inaugurée il y a quasiment un an pour la Coupe arabe de la Fifa, cette enceinte sportive sera aussi, avant le coup d'envoi de Qatar-Equateur dimanche, le théâtre de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2022. Organisée par l'Italien Marco Balich, qui a officié lors de plusieurs Jeux olympiques, cette cérémonie verra l'utilisation de feux d'artifice. Quant aux artistes qui seront présents sur scène pour faire le show, le flou règne encore. Plusieurs chanteurs ont déjà annoncé avoir décliné l'invitation. Dans le Times, Rod Stewart a affirmé avoir dit non à "plus d'un million de dollars pour jouer là-bas". Sur ses réseaux sociaux, Dua Lipa a déclaré ne pas avoir "été impliquée dans des négociations pour (se) produire au Qatar".

Avantage Qatar à domicile ?

Le vainqueur de ce match d'ouverture prendra la première place du groupe A et une première option pour la qualification en huitièmes de finale, tout en mettant la pression aux Néerlandais et aux Sénégalais, qui s'affronteront le lendemain à 17h. Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Qatar, classé 50e nation Fifa, aura à cœur de briller devant son public. Pour cela, le sélectionneur espagnol de l'émirat, Félix Sanchez (46 ans), pourra compter sur son duo d'attaquants Akram Afif - Almoez Ali et sur son milieu de terrain Karim Boudiaf (32 ans), né à Rueil-Malmaison et naturalisé qatarien.

44e au classement Fifa, l'Equateur participe pour la quatrième fois à un Mondial, après avoir manqué l'édition 2018. En poste depuis août 2020, le sélectionneur argentin de la "Tricolor", Gustavo Alfaro (60 ans), a convoqué son expérimenté buteur Enner Valencia (33 ans), ainsi que le puissant défenseur Jackson Porozo, évoluant à Troyes en Ligue 1. Si cette affiche entre Qatariens et Equatoriens paraît équilibrée, l'avantage du terrain pourrait bénéficier aux premiers cités. En 2018, la Russie avait surclassé l'Arabie saoudite (5-0) à domicile pour lancer son Mondial. Un bon présage pour le Qatar ?