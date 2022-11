Coupe du monde 2022 : les Bleus entrent en lice contre l'Australie, l'Argentine et le Danemark sur le pont... Les matchs au programme du jour

La Coupe du monde 2022 atteint son rythme de croisière. Après une montée en puissance crescendo, quatre matchs sont pour la première fois inscrits au programme, mardi 22 novembre. Les sélections des groupes C et D entrent en piste, dont l'équipe de France, face à l'Australie (20 heures). Plus tôt, l'Argentine est sur le pont, avant un Mexique-Pologne indécis.

11 h : Argentine - Arabie saoudite (beIN Sports 1)

L'Albiceleste, régulièrement citée parmi les favoris à la victoire finale, entre dans la compétition dès la fin de matinée. Les coéquipiers de Lionel Messi, pour son dernier Mondial, bénéficient d'une mise en bouche adoucie contre la modeste Arabie saoudite. Essentiellement composée de joueurs du championnat local, la sélection asiatique ne devrait pas représenter un obstacle insurmontable pour les vainqueurs de la dernière Copa America. Mais dans cette poule C relevée, les Argentins ne peuvent se permettre un faux pas d'entrée.

14 h : Danemark - Tunisie (beIN Sports 1)

Les deux futurs adversaires de la France s'affrontent dans le groupe D. Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark de Christian Eriksen peut représenter un outsider coriace pour la suite de la compétition. Sûrs de leurs forces, les Danois partent avec un temps d'avance sur la Tunisie. Quarts de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations, les Aigles de Carthage courent derrière un authentique exploit : en cinq participations, ils n'ont jamais franchi le seuil du premier tour.

17 h : Mexique - Pologne (beIN Sports 1)

Aguicheur sur le papier, ce rendez-vous s'apparente, déjà, à un match couperet. Dans une poule C où l'Argentine fait office de favori, et l'Arabie saoudite de petit poucet, Mexicains et Polonais devraient se disputer le second ticket qualificatif. Systématiquement huitième de finaliste depuis 1994 et emmené par des cadres trentenaires (Ochoa, Guardado), le Mexique a l'avantage de l'expérience. La Pologne, portée par la star Robert Lewandowski mais absente du second tour depuis 1986, ne peut se permettre une nouvelle déconvenue internationale.

20 h : France - Australie (TF1 et beIN Sports 1)

Les Bleus entrent dans le vif du sujet. Comme en 2018 (victoire étriquée 2-1), les Français démarrent leur compétition contre l'Australie. Habitués du Mondial à défaut d'y briller (une fois rescapés des poules sur leurs cinq dernières participations), les Socceroos sont à la portée des joueurs de Didier Deschamps. Mais avec plusieurs absences (Pogba, Kanté, Kimpembe, Benzema) et incertitudes (Varane, Camavinga), la prudence reste de mise pour une France à la marge de manœuvre étroite.