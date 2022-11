Infographies Coupe du monde 2022 : la sélection la plus jeune, la plus stable, la plus expérimentée... On a décrypté les 32 listes

Coupe du monde 2022 : la sélection la plus jeune, la plus stable, la plus expérimentée... On a décrypté les 32 listes

Dimanche, le Mondial de football 2022 ouvre ses portes, avec une rencontre inaugurale entre le Qatar et l'Equateur (17h).

Il n'y a plus de suspense depuis le 14 novembre. Les listes des 32 pays qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont toutes été dévoilées. Quelles sélections ont fait le plus appel à des joueurs expérimentés ? Existe-t-il de grosses différences entre les listes de 2018 et 2022 chez les Bleus ? A deux jours du début du tournoi, Franceinfo: sport les décrypte pour vous (données arrêtées au 16 novembre 2022).

Le Ghana mise sur la jeunesse, l'Iran et le Mexique sur ses tauliers

Sur la ligne de départ, c'est le Ghana qui se présente avec l'effectif le plus jeune. Avec une moyenne de 25,3 ans, les "Black Stars" volent la vedette aux Etats-Unis (25,6), et leur nouvelle génération très attendue. Ils comptent très exactement dix joueurs nés dans les années 2000, dont un en 2004 : Abdul Fatawu Issahaku. Ce dernier ne sera par pour autant le benjamin du tournoi. L'Allemand Youssoufa Moukoko le devance de quelques mois, lui qui fêtera ses 18 ans le 20 novembre, le jour du match inaugural de ce Mondial 2022.

Dans l'autre sens, deux sélections se détachent au classement des effectifs les plus âgés : l'Iran (29,4 ans) et le Mexique (29 ans). Les Mexicains comptent dans leur rang quatre joueurs d'au moins 35 ans, dont le doyen de la compétition (Antonio Talavera, né le 18 septembre 1982) et deux joueurs qui étaient présents lors de la Coupe du monde 2006 (Andrés Guardado et Guillermo Ochoa). En revanche, les 25 Iraniens sélectionnés par Carlos Queiroz sont tous nés entre 1988 et 1998, laissant entrevoir un problème de renouvellement générationnel.

L'Espagne change tout, la Belgique conservatrice

Luis Enrique a tout changé. La liste de l'Espagne n'a plus grand chose à voir avec celle de l'éphémère Fernando Hierro en 2018, dont la sélection s'était cassée les dents sur la Russie en huitièmes de finale. Seulement cinq joueurs ont été conservés : Jordi Alba, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Sergio Busquets et Koke. De tous les pays qui étaient déjà présents il y a quatre ans, il s'agit du plus grand bouleversement d'effectif. Le Japon est 2e du classement, avec six visages connus.

Pour ceux qui se sont adonnés à une longue hibernation depuis l'été 2018, la sélection qui leur sera la plus familière sera la Belgique. Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a fait largement confiance aux joueurs avec lesquels il avait atteint les demi-finales en Russie, en en gardant 16 (dont Kevin de Bruyne et Eden Hazard). Deux autres sélections ont prôné la stabilité : l'Iran, qui a gardé 15 joueurs de l'édition précédente, et l'Uruguay, 13.

La France, 3e sélection la plus expérimentée

Si l'on cumule le nombre de matchs de Coupe du monde joués par chaque joueur de chaque pays engagé dans cette édition 2022, les Bleus cumulent 80 apparitions dans la plus prestigieuse compétition internationale de football. Hugo Lloris (14), Raphaël Varane (12), Antoine Griezmann (12) et Olivier Giroud (12) comptent pour beaucoup dans ce total. Mais, deux sélections font mieux que l'équipe de France : la Belgique (104) et l'Uruguay (98).

A l'inverse, le Qatar, qui va participer à son premier Mondial, le pays de Galles et le Canada, qui ne s'étaient plus qualifiés respectivement depuis les éditions 1976 et 1986, plongent dans l'inconnu.

Les Bleus légèrement moins jeunes et plus stables qu'en 2018

Par rapport à son sacre de 2018, l'équipe de France aborde la compétition avec une équipe légèrement plus âgée (27,1 contre 26). Hors, la tendance veut que les champions du monde rajeunissent depuis le sacre de l'Italie en 2006 (28,7 ans). L'Espagne affichait une moyenne de 26,4 ans en 2010, avant que l'Allemagne ne descende à 26,2 en 2014.

Les Bleus arrivent aussi avec une équipe moins chamboulée, puisque Didier Deschamps a gardé 11 joueurs de l'épopée victorieuse en Russie, et n'en avait conservé que six entre 2014 et 2018 (les listes étaient alors limitées à 23 joueurs).