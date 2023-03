Football : 48 équipes, 12 groupes, un Mondial sur 56 jours... Ce qu'il faut savoir sur le nouveau format de la Coupe du monde

Le conseil de la Fifa, réuni mardi à Kigali (Rwanda), a approuvé un nouveau format pour la Coupe du monde avec 48 équipes, dès 2026 en Amérique du Nord.

Si le passage d'un tournoi de 32 à 48 équipes avait déjà été entériné par la Fifa en janvier 2017, l'instance, réunie pour son congrès annuel à Kigali (Rwanda), a validé, mardi 14 mars, le nouveau format de la Coupe du monde de football. Il sera mis en place dès le prochain Mondial, en 2026, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, avec une finale prévue le 19 juillet.

Douze groupes de quatre équipes

Alors que l'idée de répartir les 48 équipes en seize groupes de trois avait, un temps, traversé l'esprit de Gianni Infantino, le président de la Fifa, l'instance a finalement retenu l'option de répartir les nations en 12 groupes de quatre équipes, dans lesquels chacune disputera trois matchs, comme dans la formule actuelle. Seize nations européennes seront représentées. L'Amérique du Sud disposera de six à sept représentants, l'Amérique du Nord comptera six à huit représentants, dont les trois pays hôtes, la Confédération africaine enverra 10 ou 11 sélections, et l'Asie sera représentée par huit ou neuf équipes.

Les deux premiers de chaque groupe qualifiés, tout comme les huit meilleurs troisièmes

Nouvelle évolution par rapport au format utilisé lors des dernières Coupes du monde : les troisièmes de groupe pourront garder l'espoir de se qualifier, puisque les huit meilleurs d'entre eux, qui compteront le plus de points ou la meilleure différence de buts, accèderont aux seizièmes de finale. Un tour à élimination directe fait donc son apparition avec les 16es de finale, alors que la phase finale débutait avec les huitièmes de finale lors des dernières éditions. Il faudra donc disputer huit matchs au lieu de sept pour viser le titre de champion du monde.

Une compétition sur 56 jours

En 2022, au Qatar, la Coupe du monde s'était déroulée sur 28 jours, avec 64 matchs disputés. En 2026, le Mondial durera 56 jours, dont 39 effectifs de compétition, pour répartir les 104 rencontres. "Les revenus vont grimper en termes de diffusion, de sponsors, d'hospitalités. Nous jouerons dans des stades immenses habituellement dédiés au football américain, avec des capacités de 80 000 à 90 000 places", s'était réjoui Gianni Infantino à l'issue de la Coupe du monde au Qatar, en prévoyant en Amérique centrale et du Nord l'afflux de 5,5 millions de supporters en 2026.