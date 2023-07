Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Auckland, jeudi, faisant trois morts avant le match d'ouverture du Mondial.

Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à l'Eden Park, jeudi 20 juillet, pour honorer la mémoire des victimes de la fusillade survenue sur un chantier de construction dans le centre-ville d'Auckland plus tôt dans la journée. Trois personnes, dont l'auteur présumé de l'attaque, sont décedées et six autres ont été blessées.

Un contexte particulier pour les joueuses néo-zélandaises, à la recherche du premier succès de leur histoire dans un match de Coupe du monde, mais aussi pour les partenaires de la Lyonnaise Ada Hegerberg, qui se trouvaient dans leur hôtel non loin des lieux de la fusillade. Les Norvégiennes doivent assumer leur statut de favorites dans ce groupe A, où figurent également les Philippines et la Suisse.