Coupe du monde féminine de football : la ministre des Sports "prend l'engagement qu'il y aura bien une retransmission"

"J'ai confiance dans les diffuseurs, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux déjà", affirme Amélie Oudéa-Castéra, qui les encourage à s'engager en faveur du foot féminin.

"Je prends l'engagement qu'il y aura bien une retransmission" de la Coupe du monde féminine de football, affirme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter, franceinfo canal 27 et Le Monde. À moins de deux mois de son coup d'envoi, elle n'a toujours pas de diffuseur en France.

"Je pense qu'il ne faut pas paniquer, ça va venir, il y a encore un petit peu de temps", temporise-t-elle. D'après elle, "il y a des difficultés structurelles parce que c'est un dossier où la période de l'année, du 20 juillet au 20 août, n'est pas géniale". Autre écueil : la compétition a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, et avec le décalage horaire, "les horaires ne sont pas très propices".

Toutefois, "il faut que nos diffuseurs, comme ils s'y sont engagés vis-à-vis de moi, ils y aillent en faveur du foot féminin et, sans doute, qu'ils relèvent un petit peu leur offre pour que chacun fasse une part du chemin, même si le chemin à faire par l'une et l'autre partie n'est probablement pas tout à fait équivalent". "J'ai confiance dans les diffuseurs, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux déjà", affirme-t-elle. D'autant plus que le spectacle sera au rendez-vous, à l'entendre : l'équipe de France "est une équipe formidable qui a un potentiel de faire une grande chose" lors de ce Mondial.