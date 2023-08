Coupe du monde de football : Trinity Rodman, la fille d'une légende de NBA qui a choisi le ballon rond pour exister

Fille de l’ancien joueur de NBA Dennis Rodman, Trinity Rodman s’est épanouie dans le football, en essayant de s’éloigner de l’ombre de son père.

Elle est l’un des visages de la nouvelle génération de footballeuses américaines, formées pour régner sur le monde dans les pas de leurs aînées. Titulaire sur le côté de l’attaque lors des deux premières rencontres des Stars and Stripe en Nouvelle-Zélande, Trinity Rodman est, à 21 ans, un élément incontournable des Etats-Unis, qui affrontent le Portugal pour leur dernier match de poules du Mondial.

Vous ne connaissez peut-être pas Trinity Rodman, mais vous connaissez son patronyme. La numéro 20 américaine est la fille de l’ancienne légende de la NBA, Dennis Rodman, cinq bagues de champion dont trois avec les Chicago Bulls de Michael Jordan. "C’est mon père, et c’est quelque chose qui ne changera pas", commentait-elle laconiquement au Guardian en 2021.

"On ne se comprend pas sur plein de choses"

Si l’attaquante aborde le sujet avec autant de détachement, c’est que la relation avec son paternel est remplie de hauts et de bas. Enfant, Trinity et son grand frère DJ ont tous les deux été élevés par leur mère, Michelle Moyer, après le divorce de leurs parents. "Ma mère n’a pas joué en NBA, mais c’est elle mon rôle modèle. Elle est mon soutien, ma meilleure amie, mon roc", exposait ainsi Rodman dans les colonnes du quotidien britannique.

Dennis Rodman n’est pas présent au quotidien dans la vie de sa fille, qui ne le voit qu'épisodiquement. En novembre 2021, elle s’ouvre sur cette situation particulière sur son compte Instagram, alors que son père lui a fait la surprise de venir la voir jouer. "C’était un match très émouvant [...] Mon père ne joue pas un grand rôle dans ma vie, on ne se comprend pas sur plein de choses", avait-elle alors dévoilé.

Car alors que tout le monde l’attendait sur les parquets, dans les pas de son père et de son frère, elle s'est tournée, petite, vers le football, qui l’a toujours plus intéressée. Mieux, elle trouve dans le ballon rond un exutoire, le moyen de s’accomplir et de se différencier. "Je me suis dit, 'je vais montrer aux gens que je suis ma propre personne et je vais faire mes preuves dans le foot comme [mon père] l’a fait en basket'", se souvient-elle.

Un début de carrière fulgurant

La jeune Trinity joue, beaucoup, à un niveau qui la fait ressortir du lot. Passionnée, obsédée, elle veut tout, tout de suite, quitte à sauter les étapes. A 18 ans, en 2021 alors que les filles de son âge aux mêmes rêves s’inscrivent dans des cursus sportifs à l’université, elle décide de se présenter directement à la draft de la NWSL, le championnat féminin américain. "Mon esprit pensait déjà à être professionnelle avant même l’université [...] Pourquoi ne pas saisir l’opportunité d’avoir déjà mieux ?", rembobine-t-elle deux ans plus tard.

Bien lui en a pris, puisque sa carrière décolle de façon fulgurante. Sans aucune minute en championnat universitaire dans les jambes, elle est sélectionnée par les Washington Spirits comme deuxième choix de la Draft 2021, devenant par la même occasion la plus jeune joueuse courtisée. Sous les couleurs sombres du club de la capitale, elle fait son trou dans le onze de départ, est élue "rookie" de la saison 2021, et remporte le NWSL Championship. Quelques mois plus tard, en avril 2022, elle est appelée pour la première fois en équipe nationale, où elle s’impose également dans la rotation.

Signe de l’importance qu’elle a pris sous le maillot des Stars and Stripes, le frisson collectif qui a parcouru les travées de l’Eden Park lorsqu’elle s’est effondrée dès les premières secondes du match contre le Vietnam, le 22 juillet, victime d’un violent choc qui a laissé craindre une sérieuse blessure. Mais la jeune Rodman a pu tenir son rang, et continuer à porter les siennes, les yeux toujours tournés vers un cinquième titre historique, pour écrire sa propre histoire.