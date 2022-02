Coupe du monde de football : les joueurs majoritairement opposés au projet de Mondial tous les deux ans

Après les championnats nationaux, place aux premiers intéressés. Les footballeurs professionnels sont largement opposés au projet de Mondial biennal porté par la FIFA, avec 75% d'entre eux favorables au maintien de la Coupe du monde tous les quatre ans, selon un sondage réalisé par la Fifpro, syndicat mondial des joueurs, publié mardi.

La Fifpro a interrogé plus de 1 000 footballeurs professionnels hommes à travers le monde quant à leurs souhaits pour l'avenir des calendriers internationaux, que la Fifa aimerait réformer en vue d'organiser le Mondial tous les deux ans. Selon l'étude du syndicat, 77% des joueurs européens et asiatiques préfèrent une Coupe du monde tous les quatre ans, contre 63% pour les joueurs du continent américain.

⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.