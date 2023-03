Coupe du monde 2023 : l'Australie fustige un possible partenariat entre la Fifa et l'Arabie saoudite

La Fédération australienne de football et le gouvernement australien ont refusé, lundi, de s'associer avec Visit Saudi, l’office du tourisme d’Arabie saoudite, car ce sponsor ne correspond pas à la "vision" des organisateurs.

La Fédération australienne de football a annoncé, lundi 6 mars qu'elle refuserait d'être associée au sponsor Visit Saudi, l'office du tourisme d'Arabie saoudite, avec lequel la Fédération internationale de football (Fifa) discute pour la Coupe du monde féminine 2023 (20 juillet-20 août 2023). Cette annonce intervient après des concertations entre Football Australia et ses partenaires commerciaux ainsi que le gouvernement australien.

"Bien que le partenariat n'ait pas été confirmé par la FIFA, sur la base des consultations que nous avons eues avec notre communauté, les principales parties prenantes et notre propre position, nous ne serions pas à l'aise avec ce partenariat, a déclaré James Johnson, président de la Fédération dans un communiqué. Nous attendons plus de clarté et d'informations de la part de la Fifa."

L'affiche officielle de la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Novuelle-Zélande, dévoilée le 7 mars 2023. (FIFA.COM)

"Un consensus écrasant s'est dégagé sur le fait que ce partenariat ne correspond pas à notre vision collective du tournoi et ne répond pas à nos attentes", a développé James Johnson.