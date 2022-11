Coupe du monde au Qatar : l'équipe de France promet de "soutenir des ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains"

"Ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensibles", avait prévenu Hugo Lloris en conférence de presse lundi 14 novembre, après une question sur le positionnement de l'équipe de France par rapport au respect des droits humains au Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

La réponse n'a pas tardé car les Bleus ont annoncé dans un communiqué, publié mardi 15 novembre, leur intention "de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains, au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés".

"Notre passion ne doit pas exclure la cause du malheur de certains"

"Dans le contexte troublé de cette Coupe du monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination", indiquent les Bleus, se voulant "profondément attachés à la devise de notre pays 'Liberté-Egalité-Fraternité'".

Alors que certaines nations qualifiées pour le Mondial comme le Danemark ou l'Australie s'étaient déjà exprimées sur ces questions, l'association Génération 2018 explique avoir "entendu les alertes des ONG et associations et (...) y [être] sensibles", précisant que "notre passion ne doit pas exclure la cause du malheur de certains".

"Nous sommes aussi conscients que le football a une responsabilité à assumer pour veiller aux respects des droits humains comme de notre environnement, et que chacun de nous doit prendre sa part", est-il conclu, à la veille du départ des joueurs pour le Qatar.