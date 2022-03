Coupe du monde 2022 : le Mexique et les Etats-Unis rejoignent la liste des qualifiés

Cette fois, les Américains peuvent sortir leur banderole. Quelques jours après avoir déployé un drapeau "Qualifiés" après leur victoire contre le Panama (5-1) alors qu'ils ne l'étaient pas encore, les Etats-Unis sont cette fois sûrs et certains de participer au prochain Mondial de football, tout comme les voisins du Mexique. Pas vraiment une surprise, tant les deux Nations dominent l'Amérique du Nord dans la discipline.

Pour rejoindre le Canada au Qatar, le Mexique s'est défait tranquillement du Salvador (2-0) lors de la 14e journée des qualifications de la zone CONCACAF. De leurs côtés, les Etats-Unis ont un peu plus tremblé puisqu'ils ont chuté face au Costa Rica (2-0), leur poursuivant au classement. Mais il fallait une défaite par six buts d'écarts pour que les joueurs de l'Oncle Sam remballent leur banderole déployée trop tôt lundi.

Un barrage Costa Rica - Nouvelle Zélande

Mexicains et Américains finissent respectivement aux 2e et 3e places du groupe derrière le Canada, déjà qualifié et qui s'est classé 1er, malgré sa défaite au Panama (1-0). Ce sera la 17e participation à la Coupe du monde, la 8e d'affilée, pour la "Tri" mexicaine qui a atteint les quarts chez elle en 1970 et en 1986, ses meilleures performances à ce jour, mais qui n'a plus jamais dépassé les huitièmes de finale depuis. Pour les Etats-Unis, il s'agira d'une onzième participation.

En ce qui concerne les Costariciens (4e), tout n'est pas fini. Ils conservent encore une chance de participer à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), puisqu'ils disputeront un barrage intercontinental abordable contre la Nouvelle-Zélande le 13 ou 14 juin.