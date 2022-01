Coupe du monde 2022 : l'Iran qualifié après sa victoire sur l'Irak

Après le Qatar, qualifié en tant que pays organisateur, l'Iran est devenu le deuxième pays de la zone Asie à valider son ticket pour la Coupe du monde 2022. la sélectione iranienne s'est qualifiée pour le sixième mondial de son histoire, le troisième consécutif, après sa victoire sur l'Irak (1-0), jeudi 27 janvier à Téhéran en match de qualification du groupe A.

