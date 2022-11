Coupe du monde 2022 : "Ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football", répond Hugo Lloris après son refus de porter le brassard arc-en-ciel

En conférence de presse, lundi, le capitaine de l'équipe de France n'est pas revenu sur sa décision de ne pas prendre position en faveur des droits LGBT.

Circulez, il n'y a rien à voir. Malgré les critiques le visant après son refus de porter le brassard One Love pendant la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris n'a pas changé d'avis. En conférence de presse, lundi 21 novembre, à la veille de l'entrée en lice contre l'Australie, le capitaine de l'équipe de France a même justifié sa position.

"C'est la Fifa qui organise la compétition et qui fixe un cadre. Nous les joueurs, ce qu'on nous demande c'est de jouer sur le terrain, de respecter au maximum son pays et sa Fédération", a répondu celui qui gardera les buts des Bleus pendant la compétition. Sans se mouiller beaucoup plus, il a admis qu'il y a "différentes causes qui sont louables et qu'il faut soutenir", avant de rappeler une seconde fois que c'est la Fifa qui fixe les règles.

Quelques heures plus tôt, le site d'Arrêt sur images a révélé que la Fédération française de football avait enterré une interview de Lloris (article abonnés). Ce dernier avait été interrogé face caméra dans le cadre d'un clip tourné avec l'activiste Yoann Lemaire, de l'association Foot Ensemble, qui agit contre l'homophobie dans le football.