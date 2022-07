"Nouvelles Contrées", "Sachet de chips", "Oltréé"... Quels jeux de société pour l'été ?

Les vacances d’été riment avec soleil, plage ou montagne selon votre choix, mais surtout avec l’envie de passer du temps en famille ou entre amis. Quoi de mieux qu’un jeu de société pour partager ces bons moments ? Les Français ysont devenus accros et ont acheté 30 millions de boîtes en 2021, un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2020. Des jeux pas uniquement destinés aux enfants : parmi les acheteurs, un quart ont entre 19 et 29 ans. Des jeunes qui apprécient la convivialité des jeux de société et la préfèrent parfois à celle des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Franceinfo est allé demander à des spécialistes douze idées de jeux de société à emmener en vacances ou à partager chez soi avec des amis.

"7 Wonders Architects" : un jeu édifiant pour les bâtisseurs de merveilles

Âge : 8 ans et plus – Joueurs : 2 à 7 – Durée : 25 min

7 Wonders Architects/ Repos Production (Manu Font)

Vainqueur de l’as d’or du meilleur jeu de l’année au dernier festival de Cannes, 7 Wonders Architects fait des merveilles. Pyramides, jardins suspendus de Babylone ou Colosse de Rhodes, vous êtes le bâtisseur d’une des sept merveilles du monde et devez lutter contre d’autres architectes pour obtenir le plus de points de victoire et remporter la partie. Chaque construction est formée de cinq éléments qu’il faut bâtir en payant des ressources. À chaque étape, on retourne un morceau de l’édifice et on dévoile la merveille jusqu’à sa dernière brique.

Utilisant les matières premières, les technologies ou encore le combat, le jeu reprend en partie les mécaniques qui ont fait le succès du premier 7 Wonders mais en les simplifiant grandement. Architects devient moins stratégique mais plus nerveux. Grâce à une mise en place ultra rapide et des règles extrêmement simples, les parties s’enchaînent à vive allure. Chaque bâtisseur a un avantage spécifique qui s’active au fur et à mesure de la construction de sa merveille et il y a un réel plaisir à tous les essayer.

Prévu pour 2 à 7 joueurs, le titre réussi l’exploit d’être aussi efficace à plusieurs qu’en duel et laisse ce sentiment de vouloir recommencer une partie dès qu’elle se termine, ce qui est la marque indéniable des grands jeux.

"Sachet de chips" : un jeu pour pimenter l’apéro

Âge : 8 ans et plus – Joueurs : 2 à 5 – Durée : 15 à 20 min

Sachet de Chips / Mixlore (Manu font)

“Entre un packaging parfait pour les pique-niques de l'été et une mécanique de jeu impeccable pour les jeux dit 'apéros', voici le jeu idoine à emporter dans vos valises", commente Monsieur Guillaume, spécialiste de l’actualité des jeux de société sur le site communautaire Tric-Trac. Sachet de Chips est un jeu pour les parieurs, ceux qui sont persuadés que la chance tournera immanquablement de leur côté alors que tout semble perdu.

Le jeu contient 25 chips colorées que l’on va tirer petit à petit du paquet à la façon d’un loto. Chaque joueur à des cartes objectifs en main qui correspondent au nombre de couleurs qui seront sorties à la fin de la manche ou à la teinte de la dernière chips tirée du sachet par exemple. Certains objectifs sont faciles mais rapportent peu de points d’autres sont très improbables mais pourraient vous assurer la victoire. Au fur et à mesure que les éléments croustillants et colorés sortent, il faut se débarrasser de ses cartes pour ne garder que trois objectifs : deux viendront créditer des points s’ils sont réussis, un troisième viendra en revanche retrancher s’il est atteint.

Les parties sont rapides et intenses : il faut attendre la dernière des quatorze chips sorties pour être sûr de valider ou non un objectif. Le jeu génère une tension permanente et pourrait bien vous rendre accros. À consommer sans modération.

"La Vallée des Vikings" : un jeu pour les familles en or

Âge : 6 ans et plus – Joueurs : 2 à 4 – Durée : moins de 30 min

La Vallée des Vikings / Haba (Manu Font)

Pour Sophie Mazurier, la responsable de la ludothèque Planète Jeux à Paris, certains incontournables bien connus comme Century, La Forêt Mystérieuse ou l’excellent Takenoko sont encore aujourd’hui plébiscités par les joueurs. Parmi les références souvent empruntées par les familles on retrouve également La Vallée des Vikings, sorte de jeu de quilles sur plateau qui mélange adresse et stratégie. “Ce jeu familial est accessible aussi bien aux plus jeunes qui se concentrent davantage sur le côté adresse alors que les joueurs plus âgés anticipent le déplacement des vikings. Un jeu beau, original et stratégique", explique Sophie Mazurier.

Chaque joueur est un fier homme du Nord cherchant à montrer son habileté lors d’un tournoi entre clans. À tour de rôle, les participants font rouler une boule qui provoque la chute de tonneaux colorés. À chaque fois, les Vikings auxquels correspondent les couleurs sont obligés de s’avancer dangereusement sur un ponton jusqu’à se retrouver dans l’eau. C’est à ce moment que les autres joueurs peuvent engranger de l’or, soit par récompense, soit en allant piller leurs infortunés compatriotes. Un jeu très simple et surtout très efficace auprès des enfants qui rêvent d’envoyer leurs parents à l’eau tout en leur faisant les poches.

"Nouvelles Contrées" : un jeu pour explorer sa bibliothèque

Âge : 10 ans et plus – Joueurs : 2 à 6 – Durée : 30 à 60 min

Nouvelles Contrées / Olibrius (Manu Font)

Dans Nouvelles Contrées, on joue avec son livre, celui que l’on a emmené en vacances ou celui qui prend la poussière au fond de sa bibliothèque, peu importe. Les joueurs sont des aventuriers qui doivent découvrir ensemble le sens caché à l’intérieur des ouvrages. Il y a des pages à explorer, quelques mots traîtres à éviter et des missions à accomplir au milieu d’une jungle de mots pour trouver la cité cachée et révéler le sens profond d’un livre qu’on aura pourtant lu cent fois sans en avoir entrevu le mystère.

Pas besoin d’être pétri de littérature pour apprécier le jeu. Les règles sont simples : l’équipe de joueurs part d’une page et doit en atteindre une autre située quelques dizaines de feuilles plus loin. L’explorateur lit les six premières lignes de la page et en déduit un sens parmi plusieurs images que les autres vont devoir retrouver. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à Dixit mais en plus difficile car il faut également s’intéresser à la forme. Les aventuriers peuvent choisir des missions qui les obligent à être attentifs à la ponctuation, la phonétique ou encore l’orthographe pour être réussies. Mais attention, il n’y a qu’une seule lecture à voix haute et il est donc difficile de se concentrer à la fois sur le sens et sur sa mission.

Voilà un jeu coopératif vraiment original qui fonctionne très bien en famille avec des enfants de tous âges. La difficulté est toutefois paramétrable et s’adapte à des lecteurs qui recherchent des challenges plus corsés. À mettre dans son sac de plage avec son livre préféré dont le sens caché vous apparaîtra peut-être enfin clairement.

"Lost Seas" : un jeu pour tabler sur sa logique

Âge : 7 ans et plus – Joueurs : 2 à 4 – Durée : 20 min

Lost Seas / Blue Orange (Manu Font)

Dans Lost Seas, on parie d’abord sur sa capacité à assurer la victoire, puis on est confrontés à la réalité des tuiles qui nous font face et on finit par maudire ses adversaires qui nous empêchent de gagner. “Un jeu bien familial, un peu casse-tête et un peu méchant”, selon Clara, spécialiste des jeux de société à la boutique Trollune de Lyon. Un jeu “où on va cartographier un océan en essayant de remplir des objectifs. Un jeu qui appelle d'autres parties dès qu'on en termine une”.

Pour bien cartographier, il faut tout d’abord construire un tableau grâce à des tuiles objectif, quatre formant une ligne, les quatre autres une colonne. Les objectifs peuvent être simples : avoir au moins cinq cocotiers dans la colonne par exemple ou plus coriaces : mettre exactement douze éléments dans une même ligne. Choisir des objectifs abordables est rassurant mais plus c’est difficile et plus ça rapporte de points. De fait, on est vite tenté de se surpasser, une décision que l’on peut être amené à regretter plus tard. Pour remplir son tableau, on a accès à des tuiles dont le nombre diminue au fur et à mesure du tour, chacun enlevant un élément pour le mettre dans son tableau : le dernier joueur a moins le choix que le premier mais comme il devient lui-même premier joueur à la fin de son tour, il retourne quatre nouvelles tuiles et se retrouve avec plus de choix.

Un vrai casse-tête qui met le cerveau en ébullition, mais rassurez-vous : il existe une variante plus facile pour pouvoir faire des parties avec les plus petits.

"Oltréé" : un jeu pour aventuriers en mal d’histoires

Âge : 10 ans et plus – Joueurs : 2 à 4 – Durée : 60 min

Oltréé / Studio H (Manu Font)

Oltréé est un jeu narratif, pas étonnant puisqu’il s’inspire du jeu de rôle éponyme connu pour ses histoires et ses rebondissements rocambolesques. Vous voilà donc dans la peau d’un ou d’une patrouilleuse envoyé(e) dans une province reculée pour ramener la paix et la gloire d’un empire autrefois tout puissant, mais aujourd’hui moribond. Vous avez au départ une mission bien définie mais qui, hélas (ou heureusement), risque de ne pas se passer comme prévu. “Oltréé dégage une magnifique ambiance avec des parties coopératives assez tendues et un univers dans lequel on a envie de plonger. Parfait pour les soirées d'été”, commente Clara et Hugo, spécialiste du jeu à la boutique Trollune de Lyon.

Avec votre patrouilleuse que vous aurez choisie parmi huit personnages différents et vos coéquipiers, vous allez devoir défendre un fortin tout en réglant les innombrables problèmes des villages environnants. Beaucoup de lecture donc, mais à tour de rôle et en y mettant l’emphase nécessaire, le voyage est garanti. Il ne s’agit pas seulement de cabosser quelques têtes comme souvent dans ce type de jeux, mais plutôt de faire des choix judicieux avec ses partenaires. Ceux qui se rêvent en paladins étincelants se retrouveront ainsi souvent à devoir nettoyer les écuries, mais pour la gloire de l’Empire que n’est-on pas prêt à faire ? Victime de son succès, Oltréé s'est trouvé rapidement en rupture de stock mais de nouveaux exemplaires devraient regarnir les étals des marchands. Si l’aventure vous a plu, sachez qu’une première extension Morts et vivants est prévue pour le 2 septembre.

"Color Brain Junior" : un jeu pour enfants qui donne des couleurs

Âge : 7 ans et plus – Joueurs : 2 équipes – Durée : 25 min

Color Brain Junior / Big potato Games (Manu Font)

Dans Color Brain Junior, on peut jouer avec les couleurs dès 7 ans, voire moins quand on est bien motivé. Le jeu fait s’affronter deux équipes sur un quiz de culture générale dont les réponses sont forcément des couleurs. Pas besoin d’être un expert en peinture puisque les questions sont faciles et les enfants souvent avantagés par des réponses plus naturelles et plus simples que celles imaginées par les adultes. “C'est de la culture générale sans pression où les enfants connaissent mieux les thématiques que les parents”, explique Clara, experte à la boutique Trollune de Lyon.

Une boîte astucieuse permet de lire chacune des 150 questions sans dévoiler la solution. Chaque équipe dispose de onze cartes colorées et doit en choisir entre une et trois à déposer face cachée sur la table. On révèle ensuite la réponse et la troupe qui a trouvé la ou les couleurs correspondantes marque un point. Pour pigmenter le jeu, on peut voler des couleurs aux adversaires, de quoi les empêcher de répondre correctement à la question d'après. Les premiers à glaner dix points sont déclarés vainqueurs.

"Everdell" : un jeu très nature pour bâtir sa ville idéale

Âge : 10 ans et plus – Joueurs : 1 à 4 – Durée : 60 min

Everdell / Matagot (Manu Font)

Ce qui frappe en premier dans Everdell, c’est la beauté de son plateau avec ce magnifique arbre éternel qui domine la forêt. Une ambiance nature et onirique qui emporte les joueurs dans un univers caché où les animaux sont en compétition pour bâtir la plus belle ville de la vallée. Sous des airs un peu enfantins, le jeu s’avère assez complexe. Les règles sont pourtant très simples : on pose des ouvriers sur le plateau afin de collecter des ressources qui vont nous permettre d’acheter des cartes et ainsi construire sa propre ville. Une cité ne peut contenir que quinze cartes, chacune rapportant des points de victoire. Mais les cartes comme les possibilités de déploiement sur le plateau sont nombreuses et les choix difficiles à faire. “Everdell est aussi beau qu'il peut être exigeant, explique Monsieur Guillaume, expert sur le site Tric-Trac. La montée en puissance de chaque saison et le tempo décidé par chaque joueuse-joueur font de ce jeu, auréolé de magnifiques illustrations, un vrai plaisir à chaque partie.”

Les saisons passent et rythment la partie, offrant à chaque fois des ouvriers supplémentaires qui viennent encore étoffer le nombre des possibilités. L’approche de l’hiver annonce la fin du jeu. Il faut alors avoir un œil sur les villes adverses pour essayer de prendre les autres de vitesse et s’approprier les évènements qui rapportent le plus de points afin de faire de sa cité la plus belle d'Everdell. Enfin, si tous vos amis sont partis en vacances sans vous, sachez que vous pouvez jouer seul en affrontant le terrible Paillasson.

"So Clover" : un jeu d’ambiance pour créer du lien

Âge : 10 ans et plus – Joueurs : 3 à 6 – Durée : 30 min

So Clover / Repos Production (Manu Font)

Voilà un jeu d’ambiance coopératif, efficace et addictif. Une tablette en plastique vient accueillir des cartes carrées posées au hasard, sur lesquelles sont écrits plusieurs mots. Chaque joueur a sa propre tablette et doit écrire lui-même un indice afin de relier ceux qui apparaissent à l’extérieur du trèfle. Les termes sont souvent sans rapport évident mais il faut malgré tout trouver un lien et l’écrire. On enlève alors les cartes et ne reste sur la tablette que les mots inscrits par le joueur. On rajoute une carte supplémentaire qui n’a rien à voir et on mélange le tout. Les autres joueurs doivent alors retrouver les bons mots et les placer aux bons endroits sans que l’auteur des indices n’intervienne.

Si l’équipe trouve tout du premier coup, c’est le jackpot. Sinon, elle a droit à une deuxième chance mais en marquant moins de points. Une fois que tout le monde est passé, on fait le total et on mesure la qualité du travail fourni sur une échelle de valeur. “Comme chaque indice est pour deux mots, et qu'il faut que tous correspondent, vous n'avez pas fini de rire et de découvrir les cheminements tortueux de tout un chacun”, conclut Monsieur Guillaume.

"La Fin des Artichauts" : un jeu pour apprendre le “deckbuilding”

Âge : 10 ans et plus – Joueurs : 2 à 4 – Durée : 20 min

La Fin des Artichauds / Gigamic (Manu Font)

Le “deckbuilding” est un genre ludique où les joueurs doivent se construire un paquet de carte personnel, le meilleur possible, afin de gagner la partie. Ce paquet appelé “deck” se bâtit le plus souvent en ajoutant des cartes que l’on aura choisies au cours du jeu et dont les interactions vont provoquer des “combos”, c’est-à-dire des effets qui se combinent pour gagner en puissance. Dans La Fin des Artichauts le but est de se débarrasser des dix cartes artichauts qui composent son deck de départ.

Des cartes "légume" sont présentes faces visibles sur la table et composent le potager. À son tour, on doit choisir un légume, chacun ayant un effet différent qui doit permettre d’envoyer ses artichauts au compost ou dans la main de ses adversaires. Petit à petit, le deck grossit grâce à l’ajout de nouveaux légumes tout en perdant des artichauts. Le premier qui tire cinq cartes de son deck sans artichauts est déclaré vainqueur. “Toute la mécanique réside dans la récupération de nouveaux légumes qui nous donnent de nouvelles actions à faire. C'est léger, un peu casse-tête mais surtout très opportuniste”, résume Clara de la boutique Trollune.

"Bureau of Investigation - Enquêtes à Arkham & Autres Contrées" : un jeu pour investigateurs

Âge : 14 ans et plus – Joueurs : 1 à 8 – Durée : 90 min

Bureau of Investigation / Space Cowboys (Manu Font)

Sherlock Holmes Détective Conseil est un système de jeu d’enquête coopératif qui a déjà fait ses preuves. À partir de quelques maigres indices vous devez remonter une piste criminelle et proposer des suspects chez qui la police ira intervenir en espérant qu’ils soient bien les coupables. Enquêtes à Arkham & Autres Contrées reprend ce système, y ajoute de nouveaux mécanismes et surtout, une dimension ésotérique en transposant les crimes dans l’univers phantasmagorique de H.P. Lovecraft. L’atmosphère est donc particulièrement lourde dans ce jeu où vous serez amené à côtoyer des adeptes de cultes impies à la santé mentale flageolante.

L’action se passe dans les années 20 et votre chef n’est autre que John Edgar Hoover, le patron du Bureau of Investigation, ancêtre du célèbre FBI. Après un rapide briefing, vous avez accès aux éléments de l’enquête : un plan de Boston ou d’Arkham, le plus souvent un journal du jour et l’indispensable annuaire du Massachussetts. Ce dernier vous permet de retrouver l’adresse des personnes ou des sociétés mentionnées dans les articles de presse. Il faut ensuite choisir entre visite de courtoisie ou investigation cachée pour essayer de confondre les éventuels suspects en allant chercher les réponses dans un carnet propre à chaque enquête.

Mais le nombre de pistes que l’on peut suivre est limité et les choix deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure de l’avancée des investigations. Le système est ingénieux et donne l’impression de vivre une véritable enquête pleine d’intensité et de rebondissements. Cinq affaires particulièrement sordides attendent d’être résolues par des agents audacieux au cœur bien accroché.

"HeroQuest" : un jeu pour les apprentis geeks et les nostalgiques

Âge : 14 ans et plus – Joueurs : 2 à 5 – Durée : 60 min

HeroQuest / Hasbro (Manu Font)

Édité pour la première fois en France en 1989, HeroQuest a eu immédiatement un succès retentissant auprès d’un jeune public avide de jeu de rôle et de fantasy. Avec ses figurines finement détaillées et ses décors médiévaux, il est devenu pour beaucoup de jeunes geeks une porte d’entrée vers un univers qu’ils n’ont pas quitté depuis. “Une vraie madeleine de Proust", s'enthouasme Monsieur Guillaume, chez Tric Trac.

Après plusieurs rééditions, une version originale a été proposée en financement participatif et c’est cette boite qui arrive depuis peu dans les magasins. On y retrouve toutes les figurines et éléments de décors originaux, de quoi faire verser une petite larme aux nostalgiques. Guerrier, elfe et magicien sont toujours là pour défier l’infâme sorcier Zargon incarné, comme un maître de jeu, par un des participants. Si le plateau, les figurines et les décors font toujours autant d’effet, les règles, elles, ont pris un sacré coup de vieux et souffrent de la comparaison avec les jeux récents. À déconseiller donc aux adeptes de Descent, Gloomhaven ou Voyages en Terre du Milieu qui auront l’impression de revenir aux petits chevaux.

Mais le titre était à l’origine destiné à de jeunes joueurs, pas forcément férus de règles complexes, et il reste donc tout à fait abordable pour des ados qui n’ont pas l’habitude de jouer. Une porte ouverte sur les mondes de l’imaginaire et qui n’est pas près de se refermer puisque deux extensions sont d'ores et déjà disponibles : La Forteresse de Kellar et Le Retour du Roi Sorcier.