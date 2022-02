"Storm", la nouvelle création décoiffante d'Emilio Calcagno à l'Opéra Grand Avignon

Nommé en septembre 2021 à la tête du ballet de l’Opéra Grand Avignon, le chorégraphe Emilio Calcagno présente les 19 et 20 février sa toute première création, Storm, à L’Autre Scène à Vedène (au nord-est d’Avignon), qui est en fait la deuxième salle de l’Opéra d’Avignon.

Cette création qui, comme son nom en anglais l'indique, parle de tempête, s’inscrit dans une saison 2021-2022 intitulée Contre vents et marées. Un hasard total mais qui montre bien le souffle nouveau que veut donner le chorégraphe d’origine italienne à ce corps de ballet néoclassique : "J’ai envie d’amener quelque chose de différent tout en restant fidèle à mon travail", explique-t-il.

FTR

Perturber l'équilibre

Comment le corps réagit-il face à une catastrophe naturelle ? Comment se défendre face à un phénomène naturel dévastateur ? Pour répondre à cette question, Emilio Calcagno va confronter réellement les douze danseurs et danseuses et les deux stagiaires à un élément perturbateur : le vent. J’ai mis en place un dispositif de sept ventilateurs industriels [NDLR : qui pourront souffler jusqu’à 90 km]. Les danseurs seront à la fois bercés et perturbés."

Le corps et l’équilibre des danseurs seront déstabilisés par ce vent. Emilio Calcagno Directeur de la danse-ballet de l'opéra Grand Avignon

Une danse physique

Le chorégraphe veut repousser les limites du corps, mettre en danger les danseurs pour voir comment face à un élément extérieur très déstabilisant, ils vont s’organiser ensemble pour résister et “survivre”. L’approche paraît presque violente comme peut l'être une tempête de vent. Si elle peut amener la catastrophe, le déluge, elle peut aussi épurer, nettoyer et ramener à l’essentiel à savoir, exister et rester debout.

Les répétitions de "Storm" d'Emilio Calcagno. (D. Iberrakene / France Télévisions)

Réputé pour sa danse qu’il qualifie lui-même "d’assez physique, rapide, avec une partition chorégraphique dans l’espace, des diagonales, des croisements de corps", Emilio Calcagno a été choisi pour donner une dimension plus large au ballet de l’Opéra Grand Avignon, avec un rayonnement national voire international.

Une aura internationale

Et le chorégraphe a les épaules pour cela. Né en Italie, au pied de l’Etna, arrivé en France en 1989, Emilio Calcagno a d’abord poursuivi sa formation de danseur au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, sous la direction de Joëlle Bouvier et Régis Obadia. En 1995, il intègre le Ballet Preljocaj, avec lequel il est amené à danser sur les scènes les plus prestigieuses du monde.

Devenu responsable des activités pédagogiques au Ballet Preljocaj, il commence à développer en parallèle ses propres projets chorégraphiques. Il fonde la compagnie Eco/Emilio Calcagno en 2006. Ses créations traduisent un goût prononcé pour le croisement des arts et une fascination pour le merveilleux comme en témoigne Peau d’âne, une pièce créée en 2012 à Chaillot. A l’Opéra d’Avignon, Emilio Calcagno sera directeur de la danse à mi-temps pour continuer son travail de chorégraphe avec sa compagnie Eco.

Les répétitions de "Storm" d'Emilio Calcagno : le chorégraphe dit vouloir créer sur scène "une sorte de magma chorégraphique de corps essayant entre eux de s’aider pour survivre". (D. Iberrakene / France Télévisions)

"Storm", pièce pour 12 danseurs. Chorégraphie : Emilio Calcagno. Création musicale originale de Mathieu Rosso et Denis Guivarch. L’Autre scène, avenue. Pierre de Coubertin, 84270 Vedène. Samedi 19 février 2022 à 20h30, dimanche 20 février 2022 à 16h.