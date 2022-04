"Stories" : le spectacle aux airs de Broadway qui dépoussière les claquettes de retour à Paris

Les claquettes c’est dépassé ? Pas pour la troupe de danseurs de Stories. Avec leur spectacle énergique truffé de clins d'œil cinématographiques, ils prouvent qu’il est possible de dépoussiérer ces drôles de chaussures. “Il y a plein de références aux spectacles et aux films des années 40, mais le tout est complètement modernisé”, explique Romain Rachline Borgeaud, créateur de Stories. Le show suit pendant plus d’une heure les aventures d’un jeune acteur bloqué dans l’un de ses films, après un conflit avec son réalisateur. Les tableaux s’enchaînent sans se ressembler, pour un résultat coloré et spectaculaire.

Une pratique exigente

Mais la claquette, c’est tout un art. Les membres de la troupe l’ont bien compris face aux difficultés rencontrées lors des premières répétitions en 2019. “De base, nous ne sommes pas des claquettistes, donc on a dû apprendre à faire de la musique avec nos pieds”, résume Paul, danseur contemporain de formation. L’équipe doit gérer à la fois la musicalité, l’interprétation et l’effort physique afin d'obtenir un ensemble harmonieux. Pour les aiguiller, la troupe pouvait compter sur le regard avisé de Romain, à l’origine de Stories. Ce spécialiste et passionné de claquettes a popularisé cette danse, lors de son passage remarqué aux télé-crochets La France à un incroyable talent et Danse avec les stars, accompagné de sa compagnie RB dance company.

Opération séduction

Le spectacle est aussi un moyen de séduire la future génération de claquettistes, “le but c’est aussi d’aller chercher les jeunes de leur donner le goût et le plaisir de la danse”, explique Romain Rachline Borgeaud. Pari tenu, malgré une tournée fortement impactée par la crise sanitaire, la troupe rencontre un joli succès. Après quatre ans de représentations dans toute la France, Stories est de retour à Paris au théâtre Le 13ème Art jusqu’à fin avril.

Stories, du 14 au 30 avril au théâtre Le 13ème Art, Paris.