Ode à la culture slave, le festival "Vent d'Est", en Savoie, se passe des artistes russes pour sa 20e édition

Danses traditionnelles et couronnes de fleurs, dans les rues de la station savoyarde la Rosière flotte le drapeau ukrainien. Jusqu’au 13 août, le village accueille la 20e édition du festival Vent d’Est, dédiée à la culture slave. Des jeunes artistes de l’école de danse de Kiev ont fait le déplacement malgré le conflit dans leur pays natal, pour émerveiller les curieux et faire rayonner leur patrimoine. “Chaque voyage en France, c’est une fête pour nous, mais quand nos villes sont bombardées jour et nuit c’est particulier. Ici c’est calme, alors on en profite”, confesse une jeune artiste. “C’est un grand bonheur de pouvoir sortir d’Ukraine où il y a des alertes tous les jours. Ici on travaille, on donne des spectacles, on oublie un peu cette réalité”, renchérit un autre danseur.

France 3 Rhône-Alpes / R. Gardette / F. Pasquette / C. Fayolle

Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, cette 20e édition a failli ne jamais voir le jour. Habituellement, des compagnies russes et ukrainiennes sont conviées aux festivités pour célébrer dans son ensemble la culture slave. Mais face au conflit entre les deux pays, une telle cohabitation semblait impossible. Pour maintenir le Vent d’Est cette année, les équipes ont décidé de se passer des artistes venus du Kremlin. “Les sentiments et les émotions sont trop forts, les questions politiques on n'aurait pas pu les éviter. On a choisi d’axer sur la culture, l’espoir et la vie”, explique Lena Molin, organisatrice du festival.

Cuisine, marionnettes et cirque

Tout au long de la semaine, la riche programmation fera découvrir aux curieux toutes les facettes de la culture ukrainienne. Des ateliers de cuisine pour apprendre à confectionner des "harengs sous le manteau", aux numéros de cirque de la troupe Flamingo, en passant par les marionnettes du spectacle Koza-Déréza. Une bulle d'air pour les artistes invités, pour faire oublier un temps, la guerre qui déchire leur terre.

Festival Vent d’Est, jusqu’au 13 août 2022, à la station la Rosière, Savoie.