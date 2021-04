"Welcome 2 America" : écoutez le premier titre de l'album inédit de Prince

L'album, élaboré en 2010, a été retrouvé dans "The Vault", une chambre forte ayant appartenu à l'artiste et qui regorge d'un nombre indéterminé de trésors et de projets encore inconnus du public.

Cinq ans après la disparition de Prince, l'exploration de son coffre à trésors continue et la sortie d'un album inédit, Welcome 2 America, est programmée le 30 juillet, a indiqué Legacy Recordings, label de Sony.

Le morceau-titre est diffusé en éclaireur sur les plateformes de streaming à partir de jeudi 8 avril. On peut y entendre Prince déclamer, en parlé-chanté, que l'Amérique est "une terre de liberté (mais aussi) un foyer pour l'esclave".

L'un des trésors du "Vault"

L'album, qui date de 2010, est tiré de "The Vault", la mythique chambre forte du "Kid de Minneapolis", nichée dans son domaine-lieu de création-studio de Paisley Park. C'est une caverne à fantasmes où dorment un nombre indéterminé de pépites (démos, albums finis ou non, enregistrements live, collaborations etc).

Prince (disparu le 21 avril 2016 à 57 ans) a savamment entretenu de son vivant la légende autour de ses trésors cachés, au fil de ses déclarations nébuleuses à la presse. "Je n'ai pas toujours donné la meilleure chanson aux labels. Il y a des chansons dans le Vault que personne n'a jamais entendues (...) des tonnes de choses enregistrées pendant différentes périodes", lançait-il ainsi à Rolling Stone en 2014.

Ces deux dernières années, les albums-références, 1999 et Sign o' the times avaient notamment été réédités (chez Warner) dans des versions fleuves enrichies de copieux inédits (une soixantaine pour Sign o' the times). Concernant cette nouveauté, la chaîne américaine CBS a pu écouter en exclusivité les 12 morceaux de Welcome 2 America et y consacrera son émission 60 minutes, le dimanche 11 avril.

"Ça va être funky"

Pour lever un petit coin du voile sur la thématique de l'album et maintenir les fans en haleine, Legacy Recordings a ressorti une déclaration prophétique de Prince en 2010 : "Le monde se tend à cause de la désinformation. La vision de George Orwell du futur est là. Nous nous devons de rester inébranlables dans notre foi pour les temps difficiles qui nous attendent".

La version en coffret deluxe comprendra l'album et un concert complet inédit de Prince, accompagné de son fameux groupe, New Power Generation, donné au Forum à Los Angeles le 28 avril 2011. Peu de temps après avoir bouclé cet album mystère, Prince mit en effet en branle une tournée éponyme, "Welcome 2 America".

Le concert vidéo montrera Prince avec la version 2011 du New Power Generation, formation à géométrie variable. Au départ de cette tournée, Prince avait prévenu : "Amenez vos amis, amenez vos enfants, et de quoi rafraîchir vos pieds, parce que ça va être funky".