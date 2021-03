Une chorale gospel en "drive-in" soigneusement orchestrée à Loos dans le Nord

C'est le tout premier rendez-vous gospel du gospel. Avec ce "drive-in" à l'américaine, les voitures ne sont pas garées par hasard dans la cour de cette ferme de Loos, dans le Nord. Elles sont placées en fonction des voix des chanteurs : soprano, ténor et alto. Tout est très étudié, comme sur une scène de spectacle.

En raison des mesures sanitaires, chaque chanteur installé dans sa voiture, entonne son morceau de musique. Il est seul et sans masque. Un émetteur FM diffuse la répétition pour que tous puissent s'écouter. L'idée est bien appréciée par l'ensemble de la chorale car depuis la pandémie, impossible pour le choeur de poursuivre les répétitions.

C'est un peu plus difficile de se mettre dans l'ambiance. Mais le fait de s'entendre les uns les autres permet de retrouver quelque chose de très proche de ce qu'on fait en salle. Marie-Christine Gayet chanteuse de Gospel

Le résultat en vaut la peine. Et comme un pari optimiste sur l'avenir, le titre choisi par la chorale n'est autre que "I have got a feeling, everything is gonna to be all right". Ce titre traditionnel de gospel afro-américain a été interprété par les plus grands artistes comme Bruce Springsteen. À Loos, près de Lille, les membres du choeur en sont certains : tout ira bien car un spectacle sera donné en juin prochain. Le tout premier d'un concert en drive-in.