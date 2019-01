"Toujours bienveillant, de bon conseil, extrêmement chaleureux" : l'hommage de Marc-Olivier Fogiel après la mort d'Henry Chapier

Henry Chapier avait créé l'émission "Le Divan" sur FR3 jusqu'en 1994, Marc-Olivier Fogiel avait repris le concept en 2015.

Henry Chapier "était toujours bienveillant, de bon conseil, extrêmement chaleureux", a réagi Marc-Olivier Fogiel dimanche 27 janvier, après l’annonce du décès du journaliste, à l'âge de 85 ans.

Marc-Olivier Fogiel avait succédé à Henry Chapier dans l’animation de l’émission Le Divan, sur France 3. "Henry m’avait transmis le flambeau et m’avait accompagné dans cette adaptation du Divan. On s’était beaucoup plu avec Henry. Chaque saison, je l'appelais. C’est quelqu’un qui a beaucoup compté pour moi", assure-t-il.

C’était un vrai grand journaliste, quelqu’un de curieux, qui se posait beaucoup de questions, avec un esprit critique. Il s’intéressait aux autres et au monde.Marc-Olivier Fogielsur franceinfo

Henry Chapier était un "touche à tout" qui a une "curiosité sur tout et sur tout le monde". Il "aimait ça, faire partie du quotidien des gens. Les gens l’arrêtaient, lui posaient des questions. Ça lui faisait plaisir ce partage au quotidien", a-t-il ajouté. "C’est ce qui m’a frappé chez lui. Il y avait cet intérêt pour le monde qui bougeait. Il était aussi légitime pour parler politique, que parler société ou culture. C’est avant tout un journaliste qui s’intéressait au monde qui l’entourait et avec la même légitimité, la même curiosité et la même rigueur", a poursuivi l'actuel animateur de l'émission Le Divan.