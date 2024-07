Télévision : que proposent les nouvelles chaînes de Ouest-France et du milliardaire Daniel Kretinsky, autorisées par l'Arcom sur la TNT ?

(LAETITIA NOTARIANNI / HANS LUCAS via AFP)

L'Arcom a attribué deux fréquences de la TNT à des nouvelles chaînes, l'une proposée par Ouest-France et l'autre par le groupe de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, au détriment de C8 et de NRJ12.

Le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom, a rendu son verdict sur l'attribution des fréquences de la TNT, mercredi 24 juillet. Les candidatures de C8 et de NRJ12, deux chaînes bien connues des Français, n'ont pas été retenues, alors que deux nouveaux projets vont faire leur apparition à la télévision à partir de 2025, OFTV et Réels TV. L'Arcom a notamment fondé sa décision sur "l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels", indique l'organisme dans son communiqué. La numérotation des chaînes, elle, sera examinée à l'automne.

OF TV, une chaîne "des territoires" avec une programmation généraliste

OFTV est un projet de chaîne portée par le groupe Ouest France, quotidien régional diffusé de Rennes à Paris, et sur toute la côte ouest. Un projet de média "fédérateur, accessible à tous et créateur de cohésion dans les territoires", a présenté François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest-France, sur franceinfo, mercredi 24 juillet.

OFTV sera destinée aux 25-49 ans, plutôt ruraux, avec l'objectif "de valoriser la grande diversité des territoires", a assuré le président lors de la présentation du projet devant l'Arcom, le 16 juillet. La chaîne, "produite en région", à Rennes, s'appuiera sur les 700 journalistes du groupe, en France et à l'étranger, "ainsi que les rédactions de nos partenaires de la PQR (presse quotidienne régionale)."

La programmation sera généraliste, avec "des informations, des magazines, des documentaires, de la fiction, du sport et du divertissement", et un slogan moteur : "La vie en vrai".

• Donner la parole à des "anonymes"

Un talk-show quotidien, intitulé "Le talk en vrai", en plateau, en public et en direct, qui sera "au carrefour du divertissement et de l'information", sera animé par quatre personnalités de la télévision et des réseaux sociaux. L'occasion, selon Édouard Reis-Carona, directeur du pôle audiovisuel de Ouest-France, de "mettre en avant des personnalités et des anonymes qu'on n'a pas l'habitude de voir en télévision".

Trois soirs par semaine seront consacrés à des magazines et documentaires dans lesquels "nous raconterons des histoires authentiques de Françaises et de Français, des pêcheurs, des agricultrices, des entrepreneurs", explique Édouard Reis-Carona. Il cite un exemple : "Marins et terriens, nos héros du quotidien".

Un autre format, "La Vie en vrai", "ira chercher des solutions concrètes" sur des sujets quotidiens comme le pouvoir d'achat, la santé, le monde du travail, l'éducation, ou encore la parentalité.

• Cache-cache géant et émission d'histoire

Côté divertissement, la chaîne promet des "formats originaux inspirés de recettes à succès". Avec notamment "Cache-cache", un jeu de cache-cache géant organisé sur l'ensemble des territoires, ou encore "La Fanfare", qui ira, "par surprise, enflammer les gradins d'une équipe sportive amateure". Sans oublier la diffusion de spectacles d'humour, de concerts événements et de festivals partout en France, et de la fiction et du cinéma, qui racontent "la vie, la vraie".

Tous les vendredis soir, une série-documentaire va "dépoussiérer l'Histoire et le patrimoine", animé par l'historienne Manon Bril, très présente sur les réseaux sociaux, de quoi "attirer un public plus jeune". Le sport sera aussi présent sur la chaîne,

Enfin, OFTV proposera un journal télévisé quotidien, appelé "De la commune au monde", la "signature" de Ouest-France. Une version "courte, rythmée et centrée sur la vie quotidienne". Le groupe veut "trancher" avec l'approche "parfois parisianiste" de certains médias, explique le directeur du pôle audiovisuel.

à lire aussi C8 et NRJ12 en voie de perdre leur fréquence TNT : cinq questions sur la décision de l'Arcom

Réels TV, un média en "3D"

Le projet Réels TV est porté par CMI France, fondé par le milliardaire Daniel Kretinsky. Un groupe propriétaire de 18 magazines, dont Elle ou Version Femina, des médias numériques, dont Loopsider, des boîtes de production de podcasts comme Louie Media, mais aussi des maisons d'éditions, de mangas ou des bandes dessinées. Des médias qui regroupent, en tout, plus de 500 journalistes.

Denis Olivennes, président de CMI France, a défini Réels TV comme une chaîne "généraliste en 3D : documentaire, débat et divertissement", lors de la présentation à l'Arcom, avec comme slogan : "La télé qui vous tend la main". La chaîne bénéficiera par ailleurs des ressources "techniques, journalistiques et numériques" du groupe CMI et visera les 24 à 59 ans, plutôt actifs.

• Les documentaires, "la colonne vertébrale", de la chaîne

Réels TV promet de proposer des documentaires autour de cinq thèmes : "société, histoire, géopolitiques, sciences et culture", énumère Camille Brunier, patronne de la régie de CMI. Par exemple, un documentaire qui permettrait de "comprendre les enjeux sociétaux, éthiques, de la fin de vie".

La chaîne prévoit de mettre en avant une offre diversifiée, avec des réalisateurs comme Stéphane Meunier, qui a réalisé le mythique documentaire Les Yeux dans les Bleus sur le parcours des Bleus champions du monde de foot en 1998. Mona Achache, réalisatrice de la série HPI ou encore du film Little Girl Blue, sera également de la partie.

Ces programmes seront proposés tout au long de la journée en semaine, en partenariat avec Loopsider, ce qui permettra de toucher un public plus jeune "entre 19 et 24 ans", assure Camille Brunier. Tous les mardis et vendredis, ces documentaires seront suivis d'un débat.

• Des débats "pour mieux comprendre"

Une émission quotidienne d'avant-première partie de soirée permettra de "mieux comprendre l'information et laisser la place au débat, pas simplificateur ou manichéen", précise Camille Brunier. Elle sera articulée en trois parties : un entretien avec une personnalité (politique, chef d'entreprise), puis un débat avec des acteurs de l'actualité et des chroniqueurs. Parmi ces derniers, on retrouvera Raphaël Enthoven ou encore Caroline Fourest, qui ont fondé le magazine Franc-Tireur, là aussi propriété du groupe CMI.

Enfin, il y aura une "séquence culturelle" avec un invité du cinéma, de la littérature, du théâtre, qui parlera de l'actualité.

• Du divertissement "populaire et de qualité"

Le troisième "D" correspondant au divertissement, la chaîne prévoit des programmes "variés". Plusieurs soirs par semaine, à partir de 21 heures, seront dédiés à la culture, que ce soit du cinéma, de la littérature, ou du spectacle. Un "ciné-club", permettra de "redécouvrir notre patrimoine", avec des films d'Albert Dupontel, ou encore Black Swan, avec Natalie Portman.

Le week-end, lui, sera dédié à "l'art de vivre", avec des magazines qui auront comme thèmes principaux : la beauté, la santé, la mode, la décoration, ou encore la gastronomie.