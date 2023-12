Télévision, ordinateur, smartphone, VOD... Comment Médiamétrie veut mesurer plus précisément les audiences des chaînes

On ne consomme plus la télé de la même manière qu'il y a cinq ou dix ans. La mesure de l'audience va donc, elle aussi, évoluer.

Jusqu'à présent, seules les personnes équipées d'un téléviseur étaient sondées. Plus précisément un panel de 5 000 foyers, avec un boîtier mesurant ce que regarde chaque membre de la famille en direct, en différé ou en replay. Le problème, c'est que de plus en plus de spectateurs suivent des programmes télé sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Et leur visionnage n'est pas comptabilisé.

À partir du 1er janvier 2024, c'est la France entière qui sera prise en compte, soit 62,4 millions d'individus âgés de 4 ans et plus : Médiamétrie va inclure dans son calcul les domiciles sans téléviseur. 500 d'entre eux vont recevoir le fameux boîtier. Et même ceux qui ont une télé, mais qui se brancheraient sur une chaîne via un autre écran, comme le téléphone mobile par exemple, seront considérés.

Objectif : mieux refléter la réalité



Les audiences mesurées seront donc plus importantes. Plus on mesure des foyers et des écrans, plus le public grossit, c'est mathématique. Les ados par exemple : c'est rare de les voir devant la télévision. Ils préfèrent généralement se mettre sur leur lit avec leur ordinateur, mais cela ne les empêche pas de regarder un programme TV comme un match de foot, la Star Academy ou une télé-réalité... Les audiences seront donc plus élevées, mais parce qu'elles correspondront mieux à la réalité. Pour les chaînes c'est une bonne nouvelle : elles pourront ajuster leurs tarifs publicitaires.



Dans le même esprit, Médiamétrie mesure depuis bientôt quatre ans les audiences "hors-domicile". Cela représente 9% de l'audience totale de la télévision, entre janvier et octobre 2023. "Hors-domicile", cela signifie dans sa résidence secondaire, chez des amis, à l'hôtel, dans un café, une gare, en voiture ou dans le métro. C'est plus fréquent pendant les vacances scolaires, notamment l'été, puisque les gens sortent plus. En juillet et août derniers, cette pratique a atteint 12% de l'audience totale.

Bientôt les previews et la VOD

À partir du mois de mars 2024 seront également mesurés les contenus en preview : ceux que les chaînes proposent en avant-première, avant leur diffusion à l'antenne. Cela se fait de plus en plus.

Et à l'automne 2024, ce sont les plateformes de vidéo à la demande qui passeront au scanner de Médiamétrie, qu'elles le veuillent ou non. L'institut travaille sur un outil capable de quantifier la consommation sur les principaux services comme Netflix et Prime Video. Qui, pour le moment, donnent eux-mêmes leurs chiffres de visionnage, invérifiables... mais plus pour longtemps.